We wrześniu liczba ogłoszeń o pracę wzrosła o 12 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Tym samym średnia roczna dynamika z ostatnich trzech miesięcy wzrosła we wrześniu z 0 do 4 proc. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w zawodach medycznych.

Na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowano we wrześniu 288,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę, co stanowi wzrost o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem – wynika z danych systemu Element dla Grant Thornton. Ten wynik jest również rekordowy, biorąc pod uwagę ostatnie 2 lata, większa dynamika roczna została zanotowana w marcu 2022 roku.

Oferty pracy we wrześniu 2024 r.

Jak wynika z danych Grant Thornton, we wrześniu 2024 roku to w zawodach medycznych odnotowano największy wzrost liczby ofert pracy o 24 proc. względem 2023 roku. Ponadto wysokie wzrosty wykazano w przypadku pracowników fizycznych – o 13 proc.

Zdecydowany wzrost odnotowano w przypadku ofert pracy dla ratowników medycznych (o 44 proc.), dużo chętniej rekrutowano również lekarzy – w porównaniu do września 2023 roku wzrost ofert wyniósł 36 proc. Najwięcej ofert natomiast było kierowanych do pracowników fizycznych - w tym do kasjerów i sprzedawców – 10 794 tylko we wrześniu tego roku. Niewiele mniej bo 9565 ofert dotyczyło kierowców.

Spadek popytu odnotowano natomiast w przypadku finansistów (–15 proc. rok do roku), w HR (–10 proc.) oraz wśród prawników (–7 proc.).

Perspektywy zatrudnienia

Informacje te są zbieżne z raportem "Barometr ManpowerGroup Perspektywy Zatrudnienia", gdzie prognozowano, że w IV kwartale 35 organizacji w Polsce planuje rekrutację nowych pracowników, a 42 proc. z nich nie zamierza niczego zmieniać w strukturach zatrudnienia. Na redukcję wskazywało 19 proc. badanych pracodawców. Z raportu wynika, że firmy zachowują dotychczasowy poziom aktywności, który jest dość stabilny i chcą powiększać zespoły.

– Na największe apetyty rekrutacyjne wskazują firmy z brandy dóbr i usług konsumpcyjnych, a także transportu, logistyki i motoryzacji, co jest następstwem nie tylko wzmacniania nowych inwestycji, ale przede wszystkim sezonowości związanej ze świątecznym pikiem sprzedażowym, czy tym przy okazji Black Friday. Wysoką prognozę netto zatrudnienia w obszarze IT wiążemy z niezmiennie postępującą digitalizacją, ale też z nieustannym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, czy implementacji, utrzymania sztucznej inteligencji w organizacjach – komentuje wyniki raportu Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce.

W opracowaniu dostrzeżono również, że sporą chęć zatrudnienia zgłaszają pracodawcy z branży dóbr i usług konsumpcyjnych (+25 proc.), przemysłu i surowców (+23 proc.) oraz z obszaru nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (+16 proc.).

Mediana zarobków w Polsce

Na jakie zarobki mogą liczyć Polacy? Od niedawna Główny Urząd Statystyczny publikuje cyklicznie rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej z uwzględnieniem nie średniej, a mediany płac.

Mediana wynagrodzeń w marcu 2024 roku (ostatnie dostępne dane) wyniosła 6549,22 zł.

"Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 6770,08 zł i była o 412,64 zł wyższa niż dla kobiet. Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, można zauważyć, że najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6885,05 zł. Według wielkości podmiotu najwyższa wartość mediany wynagrodzeń wystąpiła w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej i wyniosła 7941,18 zł" – poinformował Główny Urząd Statystyczny .