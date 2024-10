Znalezioną rzecz będzie trzeba przekazać staroście właściwemu ze względu na miejsce jej odnalezienia. Ponadto wzrośnie minimalna wartość przedmiotów, które wymagają oddania. Takie zmiany zakłada projekt nowelizacji ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się na zmiany w ustawie z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 501 ze zm.) po tym, jak Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przygotował raport oceniający dotychczasowe funkcjonowanie tych przepisów. Za prowadzenie biur rzeczy znalezionych są odpowiedzialni starostowie. Przepisy stanowią dziś, że o znalezionym przedmiocie (o ile nie mamy wiedzy o osobie uprawnionej do jej odbioru lub nie znamy miejsca jej pobytu) należy zawiadomić starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub znalezienia rzeczy. Po zmianach właściwym starostą będzie wyłącznie ten drugi.

Resort zdecydował również o podwyższeniu limitu wartości znalezionej rzeczy, poniżej którego nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy. Obecnie jest to 100 zł. W założeniach do nowelizacji nie podano, o ile wzrośnie ta kwota. Skróceniu ma ulec termin poszukiwania osób uprawnionych do odbioru danej rzeczy – wezwanie będzie publikowane na tablicy ogłoszeń nie przez rok – jak obecnie – lecz przez sześć miesięcy.

Z kolei dłużej niż trzy dni ma przechowywać daną rzecz – zanim przekaże ją staroście – zarządca budynku, w którym została ona znaleziona. Chodzi m.in. o lotniska. Właściciele zgubionych przedmiotów deklarują często ich odbiór po powrocie – w późniejszym terminie – i ich wcześniejsze przekazywanie do starosty jest niecelowe.

Do ustawy zostaną wprowadzone również nowe regulacje dotyczące dokumentów zawierających dane osobowe. Jeśli te nie zostaną odebrane w terminie, staną się własnością powiatu, a właściwy starosta dokona ich zniszczenia. Z tej czynności ma być sporządzany protokół. Do ustawy zostaną też dodane przepisy dotyczące sposobu postępowania z rzeczami niebezpiecznymi dla życia i zdrowia. ©℗