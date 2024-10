Trzeba określić minimalną kwotę dofinansowania do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz to, co ile lat taka refundacja powinna przysługiwać. Z takim apelem zwrócili się posłowie Lewicy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (interpelacja nr 4813).

Trzeba określić minimalną kwotę dofinansowania do zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz to, co ile lat taka refundacja powinna przysługiwać. Z takim apelem zwrócili się posłowie Lewicy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (interpelacja nr 4813). – Zgodnie z obecnymi przepisami pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy, które nie zagrażają zdrowiu pracowników, w tym dofinansowywać zakup okularów korekcyjnych. Niestety od wielu lat ten temat jest zaniedbywany przez kolejne rządy, co skutkuje niewystarczającymi i niewaloryzowanymi kwotami dopłat – wskazała Marta Stożek, posłanka Lewicy. Z informacji, które otrzymała od pracowników z różnych zakładów pracy, wynika, że dofinansowanie do zakupu szkieł przysługuje zazwyczaj raz na kilka lat i wynosi zwykle od 250 do 450 zł. – Ustawodawca nie określił wysokości kwoty refundacji. W rezultacie pracownicy muszą sami ponosić znaczną część kosztów związanych z zakupem nowych okularów. Na przykład jedna z pracownic zapłaciła w ubiegłym roku prawie 900 zł za nowe okulary, z czego dofinansowanie od pracodawcy stanowiło 140 zł. Wobec takich kosztów dofinansowanie na poziomie 140 zł jest niewystarczające i nie odzwierciedla faktycznych wydatków ponoszonych przez pracowników – dodała posłanka. W jej ocenie konieczne jest wprowadzenie minimalnej kwoty dofinansowania, która byłaby dostosowana do obecnych realiów rynkowych. Proponuje, aby wynosiła ona co najmniej 50 proc. kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub przynajmniej 500 zł. Więcej pracowników otrzyma refundację za okulary Zobacz również – Jest to kwota, jaką niektóre zakłady pracy już oferują swoim pracownikom, co świadczy o możliwości jej wdrożenia na szerszą skalę – zaznaczyła. Dodatkowo posłanka twierdzi, że należy rozważyć zmianę obowiązujących regulacji dotyczących częstotliwości wymiany okularów. Jak zauważa, obecnie pracodawcy wykorzystują przepisy, które umożliwiają wymianę okularów raz na kilka lat, co w wielu przypadkach jest niewystarczające, szczególnie w przypadku osób, których wada wzroku szybko się pogłębia. Zwróciła się do MRPiPS z pytaniami, czy resort planuje podjąć kroki mające na celu ustanowienie minimalnej kwoty dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze oraz czy rozważa zmianę przepisów dotyczących częstotliwości ich wymiany. Na razie ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi. ©℗ Ważne Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.