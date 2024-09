Jeszcze w tym roku pracę chce zmienić 37 proc. zatrudnionych - wynika z raportu "Rynek pracy w Polsce". Jak dodano, 27 proc. polskich pracowników i pracowniczek uważa, że w obecnym miejscu pracy otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do ich umiejętności.

Jak podano w raporcie portalu No Fluff Jobs, jedynie 27 proc. polskich pracowników i pracowniczek uważa, że w obecnym miejscu pracy otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do ich umiejętności. Przeciwnego zdania jest natomiast 58 proc. Zaznaczono, iż 23 proc. udało się w ciągu ostatniego roku wynegocjować podwyżkę, a 26 proc. walczyło o nią, ale bezskutecznie.

Według raportu, mimo że tak wiele osób jest niezadowolonych z obecnego wynagrodzenia, ponad połowa badanych – 54 proc. – nie ma na razie zamiaru zmieniać pracy. Kolejne 37 proc. planuje taką zmianę jeszcze w tym roku, a niemal co 10. osoba wciąż się waha. Możliwości utraty zatrudnienia boi się mniej niż 1/4 badanych, a 62 proc. nie widzi powodu do takich obaw.

"Liczba ofert zatrudnienia adresowanych do pracowników i pracowniczek w drugim kwartale roku spadła o prawie 28 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Jednak, patrząc w dłuższej perspektywie, widać, że rynek jest bardzo zmienny, a liczba ogłoszeń o pracy układa się w kształt sinusoidy. Dane GUS prognozują odbicie jesienią, a patrząc całorocznie, potwierdzają, że zatrudnień w tym roku powinno być czterokrotnie więcej niż zwolnień" – powiedział, cytowany w raporcie, Tomasz Bujok z No Fluff Jobs.

Jak podkreślono, prawie 2/3 aktywnych zawodowo Polaków i Polek podczas poszukiwań pracy korzysta z portali z ogłoszeniami, a 51 proc. przyznaje, że faktycznie w ten sposób znalazło zatrudnienie.

W ocenie autorów raportu, równie skuteczne wydają się być polecenia od znajomych. Z tej formy poszukiwania pracy korzysta 49 proc., a skuteczność tego kanału jest na poziomie 48 proc.

Najmniej skuteczne okazuje się natomiast szukanie zatrudnienia za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. na LinkedIn. Z tej formy poszukiwań korzysta co czwarta badana osoba, jednak skuteczna okazała się ona tylko w przypadku 13 proc.

Raport powstał na podstawie badania DIY wykonanego na platformie Omnisurv by IQS w dniach 08-11 sierpnia 2024 r. na reprezentatywnej próbie osób aktywnych zawodowo w wieku od 18 do 64 lat.(PAP)

