Prezydent USA Donald Trump ocenił, że „w ciągu dwóch tygodni” będzie wiadomo, co dalej z pokojem w Ukrainie. Dodał, że jeśli nie będzie postępu, możliwe, że potrzebna będzie „inna taktyka”.

Trump: decyzja o pokoju w Ukrainie w dwa tygodnie

- Powiedziałbym, że w ciągu dwóch tygodni dowiemy się, czy będzie tak, czy inaczej (w sprawie pokoju - PAP). Możliwe, że później będziemy musieli zastosować inną taktykę. Zobaczymy. Dowiemy się o tym wkrótce - powiedział Trump w wywiadzie z Toddem Starnesem. Odnosząc się do komentarza Starnesa na temat garnituru Wołodymyra Zełenskiego, ocenił, że ukraiński przywódca „wyglądał bardzo dobrze” podczas ich poniedziałkowego spotkania w Białym Domu. - To trudna wojna. To okropna wojna. To najgorsza rzecz od II wojny światowej - dodał.

Trump powiedział w poniedziałek po rozmowach z ukraińskim przywódcą i kilkorgiem europejskich liderów w Białym Domu, że rozpoczął aranżowanie spotkania między Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Po spotkaniu dwustronnym miałoby dojść do trójstronnego szczytu, z jego udziałem. Biały Dom stwierdził, że Moskwa zgodziła się na spotkanie Putina z Zełenskim.

W czwartek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że do spotkania rosyjskiego przywódcy i Zełenskiego może dojść, tylko jeżeli najpierw rozwiązane zostaną kwestie sporne. Zakwestionował też mandat Zełenskiego do zawarcia pokoju. Prezydent Ukrainy powiedział, że Kijów oczekuje „zdecydowanej reakcji” Waszyngtonu, jeśli Putin nie zgodzi się na dwustronne spotkanie z nim.