Program PPK, wprowadzony jako narzędzie długoterminowego oszczędzania dla pracowników, w założeniu miał być wsparciem finansowym na przyszłość, jednak najnowsze dane wskazują, że coraz więcej osób decyduje się na wcześniejszą wypłatę zgromadzonych środków. Portal Money.pl dotarł do raportu KNF, z którego wynika, że tylko w drugim kwartale 2024 roku z PPK wypłacono blisko 500 mln złotych.

Rekordowy drugi kwartał 2024 r.

Jak donosi Money.pl, w pierwszej połowie 2024 roku uczestnicy PPK wypłacili łącznie prawie miliard złotych, co stanowi duży wzrost w porównaniu do wcześniejszych okresów. Drugi kwartał był pod tym względem rekordowy – 498 mln zł trafiło do 187 tysięcy osób oszczędzających w PPK. To ogromny skok w stosunku do roku poprzedniego, kiedy wypłaty w analogicznym okresie wynosiły 400 mln zł. Całkowita suma wypłat w 2023 roku była natomiast równa 1,54 mld zł.

Wzrost wypłat z PPK. Co za tym stoi?

Rosnąca liczba osób decydujących się na wcześniejsze wypłaty rodzi pytania o przyczyny tego zjawiska. Warto pamiętać, że wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia wiąże się z pewnymi kosztami. Choć oszczędności zgromadzone w PPK są prywatną własnością pracownika, wcześniejsze wypłaty oznaczają utratę wpłat pracodawcy oraz dodatków ze środków publicznych.

Mimo tych konsekwencji, wielu uczestników programu decyduje się na ten krok.

Możliwość szybkiego dostępu do zgromadzonych środków może być dla niektórych atrakcyjniejsza niż długoterminowe oszczędzanie. W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i niepewności gospodarczej, pracownicy mogą postrzegać swoje oszczędności w PPK jako bufor bezpieczeństwa, z którego można skorzystać w trudnych czasach.

Jak wygląda stan oszczędności?

Pomimo wysokich wypłat, kasa PPK nadal dysponuje znacznymi środkami. Na koniec lipca 2024 roku wartość aktywów zgromadzonych w PPK wyniosła ponad 27,3 mld zł. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi, co pokazuje, że mimo licznych wypłat, program nadal przyciąga nowych uczestników i zyskuje na popularności.

Jak działa PPK i kto może z niego skorzystać?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędnościowy, w którym składki pochodzą zarówno od pracodawcy, pracownika, jak i państwa. Pracodawca jest zobowiązany do wpłacania 1,5 proc. wynagrodzenia pracownika, a sam pracownik odkłada co miesiąc 2 proc. swojego wynagrodzenia. Istnieje również możliwość dobrowolnych, dodatkowych wpłat, które mogą podnieść wysokość składki nawet do 4 proc. wynagrodzenia.

Program przewiduje możliwość zwrotu środków w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia. Zwroty te są jednak obciążone kosztami w postaci potrąceń związanych z wpłatami pracodawcy oraz dodatkami publicznymi, co może zniechęcać do zbyt częstych wypłat.

Jaka przyszłość dla PPK?

Wzrost liczby wypłat z PPK sugeruje, że program stoi w obliczu wyzwania. Z jednej strony zachęca do długoterminowego oszczędzania na przyszłość, z drugiej – uczestnicy programu coraz częściej korzystają z opcji wcześniejszego dostępu do środków. Kluczowe pytanie brzmi: czy PPK zostanie w dłuższej perspektywie narzędziem zabezpieczenia emerytalnego, czy też ludzie będą traktować je jako krótkoterminowe źródło finansowania?

Na ten moment, mimo rekordowych wypłat, PPK nie traci na swojej atrakcyjności, a wartość zgromadzonych aktywów systematycznie rośnie. Przyszłość programu zależy jednak od tego, czy pracownicy będą nadal postrzegać go jako skuteczny sposób na oszczędzanie, czy też zdecydują się na dalsze korzystanie z szybkich wypłat, rezygnując z długoterminowych korzyści.