Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na ulgi w spłacie składek do ZUS, takie jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Rozumiemy, że z powodu powodzi część przedsiębiorców może mieć problemy z płynnością finansową. Dlatego przypominamy o ulgach, o które w pierwszej kolejności można się ubiegać” – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jak zaznaczył, zawarcie ugody z ZUS niesie szereg korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną. Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych.

Rzecznik ZUS przypomniał, że wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może też skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS, pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów - zaznaczył Żebrowski.

„Zachęcamy także do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu: podczas e-wizyty za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00” – dodał rzecznik ZUS.(PAP)

wkr/ pad/