Rotacje na stanowiskach, regeneracja w pomieszczeniach klimatyzowanych czy chłodzące kamizelki – rekomenduje Rada Ochrony Pracy.

Zalecenia ROP to podpowiedzi, w jakim kierunku powinny iść ewentualne działania legislacyjne. Zostały one opracowane w uchwale Rady nr 8/XII/2024 z 10 września 2024 r. w sprawie zmian klimatycznych i ich wpływu na środowisko pracy oraz gorącego i zimnego mikroklimatu, które organ przyjął na wczorajszym posiedzeniu.

Uchwała powstała w efekcie pracy ROP na posiedzeniu pod koniec sierpnia br., podczas którego zapoznała się ona z prezentacjami Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera i Konfederacji Lewiatan. Jednym z największych zagrożeń, w ocenie rady, do jakiego przyczyniły się fale upałów i gwałtowne zmiany pogody, jest narażenie pracownika na stres cieplny rozumiany jako całkowite obciążenie cieplne organizmu. Może on spowodować obniżenie zdolności fizycznej i psychoruchowej do wykonywania pracy, negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, zachorowalność na wiele schorzeń, a nawet na śmiertelność. Dlatego w odpowiedzi na ekstremalne zmiany pogodowe ROP zaleca przede wszystkim intensyfikację prac legislacyjnych, mających przede wszystkim ustanowić maksymalną dopuszczalną temperaturę w miejscu pracy.

Potrzebne zmiany prawne

Rada akcentuje także znaczenie edukacji społecznej pracodawców i pracowników na temat wpływu zmian klimatu na środowisko pracy, termoregulacji człowieka, konsekwencji stresu termicznego oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Postuluje opracowanie przepisów, które pozwolą zakładowi pracy szybko zareagować na falę upałów i opracować rozwiązania zapewniające pracownikom odpowiedni komfort.

– Musimy błyskawicznie zareagować zmianami prawnymi na ekstremalne zjawiska pogodowe – mówi dr Barbara Godlewska -Bujok, wiceprzewodnicząca ROP. – Ważne jest, aby umożliwić pracodawcom szybką reakcję na upalną pogodę, np. poprzez wprowadzenie przerw w pracy, inne okresy odpoczynku czy rozłożenie ciężaru i tempa pracy – podkreśla.

Wiceprzewodnicząca zaleca również popularyzację wśród pracodawców działań prewencyjnych i dobrych praktyk, jak rotacje na stanowiskach pracy, regeneracja w klimatyzowanym pomieszczeniu czy korzystanie z kamizelek chłodzących.

Teraz uchwała zostanie rozesłana przez Sejm do zainteresowanych ministerstw jako wytyczne do przygotowania odpowiednich ustaw. ©℗