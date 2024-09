Urlop opiekuńczy to stosunkowo nowy urlop na opiekę na członka rodziny lub osobę zamieszkującą wspólnie. Przysługuje w wymiarze 5 dni w roku. Wniosek można złożyć na 1 dzień przed korzystaniem z dni wolnych. Czy urlop opiekuńczy jest płatny?

Urlop opiekuńczy 5 dni

Urlop opiekuńczy to stosunkowo nowość w Kodeksie pracy. Funkcjonuje od 26 kwietnia 2023 roku. Traktuje o nim art. 1731 KP. Wymiar urlopu opiekuńczego to 5 dni w roku bez względu na wymiar etatu. Niewykorzystany nie przechodzi na kolejny rok. Cel urlopu to zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Na kogo urlop opiekuńczy?

Na kogo można wziąć urlop opiekuńczy? Kogo należy rozumieć przez wymienionego w KP członka rodziny? Przez członka rodziny rozumie się tutaj syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Nie można wziąć tego urlopu na opiekę nad teściową, teściem, ciocią, wujkiem, bratankiem, siostrzenicą, wnukiem czy wnuczką, a tym bardziej osobą niespokrewnioną, chyba że osoby te zamieszkują wspólnie z pracownikiem w gospodarstwie domowym.

Czy urlop opiekuńczy jest płatny?

Urlop opiekuńczy z art. 1731 Kodeksu pracy to urlop bezpłatny. Przepisy prawa pracy nie przewidują wynagrodzenia za ten czas. Za urlop opiekuńczy nie przysługuje więc ani wynagrodzenie ani zasiłek. Natomiast dni te zalicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

W związku z powyższym urlop opiekuńczy jest rzadko wykorzystywany. Osoby, które muszą opiekować się bliskimi w pierwszej kolejności starają się o zwolnienie lekarskie. Wówczas otrzymują zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Wniosek o urlop opiekuńczy

Wniosek o urlop opiekuńczy składa się najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Taki dokument powinien zawierać:

imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,

przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz

w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny – adres zamieszkania tej osoby,

wymiar dni urlopu z jakiego pracownik chce skorzystać,

konkretne dni, na które pracownik chce wziąć urlop. Nie ma obowiązku dołączania dokumentacji medycznej potwierdzającej stan osoby bliskiej.