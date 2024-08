5626,90 zł to aktualny limit dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Tyle można dorobić do emerytury bez żadnych konsekwencji. Przekroczenie limitu powoduje odpowiednie pomniejszenie emerytury lub renty. Po przekroczeniu jakiej kwoty przychodu ZUS zawiesi świadczenie?

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów (którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i rencistów zmieniają się z każdym kwartałem. Wpływa na nie zmiana przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. O tym, ile można dorobić na emeryturze lub rencie dowiadujemy się z komunikatów Prezesa ZUS. Podaje on dwie kwoty, ponieważ są dwa limity dorabiania – 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do pierwszego limitu można dorabiać bez żadnych konsekwencji dla świadczenia pobieranego z ZUS. Drugi limit do próg graniczny zawieszenia emerytury lub renty.

Dodatkowo w przypadku przekroczenia pierwszego limitu stosuje się tzw. kwotę maksymalnego pomniejszenia. Kwotę tę ustala się raz w roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2024 roku kwota maksymalnego pomniejszenia wynosi 890,63 zł. Jeśli więc emeryt lub rencista przekroczy pierwszy limit o więcej niż 890,63 zł, ZUS pomniejszy emeryturę lub rentę o maksymalne 890,63 zł. Dopiero przekroczenie kolejnego limitu (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) skutkuje zawieszeniem świadczenia.

Ile aktualnie można dorobić do emerytury lub renty?

W 2024 roku bez obniżki świadczenia można było dorobić 5036,50 zł (styczeń-luty), 5278,30 zł (marzec-maj), 5703,20 zł (czerwiec-sierpień). Ile można dorobić na emeryturze od września do listopada 2024 roku? Jest już Komunikat Prezesa ZUS z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent. Zgodnie z tym komunikatem pierwszy limit wynosi 5626,90 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r.), a drugi limit to 10 450,00 zł (130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2024 r.).

Zgodnie z powyższym limity dorabiania dla emerytów i rencistów maleją. Od 1 września do 30 listopada 2024 r. bez pomniejszania emerytury lub renty można dorobić maksymalnie 5626,90 zł. Maksymalne zmniejszenie wciąż wynosi 890,63 zł. Natomiast drugi limit powodujący zawieszenie emerytury lub renty również uległ obniżeniu - 10450,00 zł.