1780,96 zł – tyle w 2024 roku wynosi najniższa emerytura. Seniorzy mogą liczyć nie tylko na to świadczenie. Do emerytur przysługuje szereg dodatków. Na jakie pieniądze może jeszcze liczyć senior?

13 i 14 emerytura

Trzynasta i czternasta emerytura są wypłacane w kwocie minimalnej emerytury. W 2024 roku wynosi ona 1620,67 zł netto. Dodatkowe emerytury są wypłacane automatycznie wszystkim uprawnionym – nie jest konieczne składanie żadnego wniosku.

500+ dla seniora

500+ dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom, które:

ukończyły 18 lat

są niezdolne do samodzielnej egzystencji

nie są uprawnione do emerytury, renty ani żadnego innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych

albo

są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł

(emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale mieszkają w Polsce i mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli są obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli są obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli uprawniony:

nie jest uprawniony do emerytury ani renty i nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub

ma takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł.

Jeśli łączna kwota brutto świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł i łączną kwotą świadczeń.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje emerytom, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji . Aby go otrzymać, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, kt;óry musi wypełnić druk OL-9, który następnie trzeba złożyć w ZUS wraz wnioskiem o przyznanie dodatku.

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat składanie zaświadczenia i wniosku jest niepotrzebne – ZUS przyznaje świadczenie automatycznie.

Dodatek pielęgnacyjny wynosi 330,07 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2024 roku wynosi 215,84 zł

Ważne Uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego, przysługuje tylko jeden z nich

Zwolnienie z abonamentu

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat, kombatantom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz tym, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, a wysokość emerytury nie przekracza kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodatek dla sierot zupełnych przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną

Dodatek dla sierot zupełnych wynosi 620,36 zł

Dodatki związane z udziałem w wojnie

Dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny przysługują emerytom i rencistom, którzy mają status kombatanta lub są ofiarami represji.

Dodatek kompensacyjny przysługuje dodatkowo wdowom lub wdowcom po kombatancie lub ofierze represji.

Dodatek kombatancki wynosi 330, 07 zł

Dodatek kompensacyjny wynosi 49,51 zł.

Dodatek za tajne nauczanie przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Dodatek za tajne nauczanie wynosi 330, 07 zł

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

Przysługuje: żołnierzom zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych, żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla i kamieniołomach, żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wynosi 330, 07 zł

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR dotyczy osób, które podlegały represjom (tzw. osób represjonowanych).

Za osobę represjonowaną uznaję się osobę, która spełnia przynajmniej jeden z warunków

w latach 1939–1945 była osadzona w obozie pracy przymusowej z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych lub religijnych;została deportowana (wywieziona) do pracy przymusowej – na co najmniej 6 miesięcy – w granicach państwa polskiego sprzed 1 września 1939 r. lub z terytorium państwa polskiego do:III Rzeszy i na tereny przez nią okupowane w latach 1939–1945,Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na tereny przez niego okupowane od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. lub po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych wynosi od 16,55 zł do 330,07 zł

Jeśli emeryt jest uprawniony do kilku z tych świadczeń

świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,

dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

dodatku za tajne nauczanie,

świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

przysługuje mu wypłata tylko jednego, dowolnie wybranego.

Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny przysługuje:

kombatantom żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,wdowom i wdowcom – emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Ryczałt energetyczny w 2024 roku wynosi 299,82 zł

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje:

osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.pracownikom kolejowym korzystającym z deputatu węglowego w czasie zatrudnienia, których prawo do emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia,emerytom i rencistom, którzy pobierali bezpłatny węgiel od przedsiębiorstw robót górniczych albo przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw orazwdowom, wdowcom i sierotom pobierającym rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych,

którzy:

mieli prawo do bezpłatnego węgla na podstawie Układu zbiorowego pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r.,uzyskali emeryturę lub rentę przed 1 stycznia 2007 r., a po 31 grudnia 2001 r. nie pobrali ekwiwalentu;wdowom, wdowcom i sierotom, którzy pobierają rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych – niezależnie od tego, od kiedy mają prawo do renty rodzinnej.

Deputat węglowy w 2024 roku wynosi 342,81 zł