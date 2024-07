Przykład

Justyna M. była zatrudniona od 23 kwietnia 2023 do 15 lipca 2024 r. w firmie IT. Następnie 16 lipca zawarła nową umowę o pracę z wcześniejszym pracodawca. Wystosowała wniosek do pracodawcy o wydanie świadectwa pracy za okres poprzedniego zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca będzie obowiązany do wydania dwóch odrębnych świadectw pracy. Pierwsze za okres od 23 kwietnia 2023 do 15 lipca 2024, a drugie od 16 lipca do końca trwania umowy.