Kiedy pracownik niepełnosprawny nabywa prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni? Kiedy niepełnosprawni nie mogą z tego prawa skorzystać? Jakie zwolnienia od pracy przysługują osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Dodatkowy urlop dla pracownika niepełnosprawnego

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jakie warunki musi spełniać, aby mógł z niego skorzystać? Pierwszym i podstawowym jest odpowiedni stopień niepełnosprawności. Pracownik musi dysponować orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności nie ma więc prawa do dodatkowego urlopu. Art. 19 ust. 1 ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokładnie wskazuje, że osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu w roku kalendarzowym. Kiedy nabywa się prawo do tak długiego urlopu? Kiedy osoba niepełnosprawna skorzysta z dodatkowych 10 dni wypoczynku?

Prawo do dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego – od kiedy?

Pracownik niepełnosprawny, który otrzymał orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie nabywa od razu prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu. Kiedy więc z niego skorzysta po raz pierwszy? Dodatkowy urlop należy się po przepracowaniu jednego roku, licząc od dnia następującego po dniu po zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Kiedy dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego nie przysługuje?

Zgodnie z przepisami prawa pracy dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej nie przysługuje, jeśli osoba ta uprawniona już jest do urlopu wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów. W przypadku przysługiwania prawa do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów w wymiarze niższym niż 10 dni, przysługuje urlop dodatkowy z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej i inne zwolnienia

Ustawodawca przewidział pewne ograniczenie w korzystaniu przez osoby niepełnosprawne z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wiąże się to z korzystaniem z przewidzianych dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zwolnień od pracy w postaci:

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku,

wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy (jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy).

Art. 20 ust. 1 ustawy na turnus rehabilitacyjny przyznaje 21 dni w roku, a dla pozostałych zwolnień nie ma wskazanego wymiaru. Wspomniane wyżej ograniczenie dotyczące dodatkowego urlopu polega na tym, że łącznie z wymienionymi zwolnieniami z art. 20 nie można wykorzystać więcej niż 21 dni.

Przykład Pracownik niepełnosprawny skorzystał w 2024 r. ze zwolnień od pracy z art. 20 w wymiarze 14 dni. Wybiera się również na dodatkowy urlop. Będzie mógł skorzystać jeszcze tylko z 7 dni urlopu.