Do 30 września 2024 roku są ważne orzeczenia o niepełnosprawności wydane na podstawie specustawy covidowej. Rząd zaprezentował właśnie projekt, który ma zapobiec zatorom przy wydawaniu nowych.

30 września straci ważność blisko 400 tysięcy orzeczeń o niepełnosprawności. Rząd spodziewa się w najbliższym czasie masowego składania wniosków. Aby zniwelować zatory, jakie mogą pojawić się w związku z tym pojawić, została przygotowana ustawa regulująca, co się stanie w przypadku, gdy stare orzeczenie utraci ważność, a nowe nie zostanie jeszcze wydane.

Orzeczenia o niepełnosprawności - skąd wziął się problem

Problem z przedłużaniem terminów orzeczeń o niepełnosprawności ciągnie się od dłuższego czasu.

Pierwotnie, zgodnie z art. 23 zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności miały być ważne do:

• 31 grudnia 2023 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła do 31 grudnia 2020 roku,

• 31 marca 2024 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

• 30 września 2024 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku.

Jednak pod koniec 2023 roku przepisy zostały zmienione, ze względu na to, że w działaniach zespołów orzekających o niepełnosprawności pojawiły się znaczne opóźnienia.

Obecnie obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Na ich podstawie orzeczenia o niepełnosprawności których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowały ważność do dnia 30 września 2024 r. (nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne).

Nowe regulacje

Aby po raz kolejny uniknąć zatorów rząd zdecydował się na inne rozwiązanie.

Projekt ustawy wprowadza przepisy, które umożliwiają zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do czasu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne. Są jednak dwa warunki.

Po pierwsze, wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności musi zostać złożony w okresie ważności dotychczasowego. Po drugie, stare orzeczenie będzie ważne nie dłużej niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność.

Ważne Dla orzeczeń ważnych do 30 września 2024 termin ten przypada na 31 marca 2025 roku

- Rozwiąże to problem z zachowaniem ciągłości w statusie osoby niepełnosprawnej i umożliwi korzystanie z systemu ulg i świadczeń wypływających z posiadanego dotychczas orzeczenia. Rozwiązanie będzie korzystne również dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które będą mogły zaplanować organizację pracy składów orzekających, w spodziewanym okresie napływu większej liczby wniosków o wydanie orzeczeń – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Karty parkingowe i nowe terminy

Dodatkowo, projekt ustawy wydłuża termin na wcześniejsze złożenie wniosku o wydanie orzeczenia w związku upływem terminu jego ważności. Zamiast dotychczasowych 30 dni będą to 2 miesiące, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia, które będą ubiegały się o wydanie orzeczenia o stopniu na 3 miesiące.

Ważne Równocześnie ze starymi orzeczeniami o niepełnosprawności do 31 marca 2025 roku zachowują ważność karty parkingowe.

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie kolejnej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Jeżeli wniosek o wydanie nowej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia zostanie złożony w okresie ważności decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia to zachowuje ona ważność do czasu gdy nowa decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.