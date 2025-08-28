Emmanuel Macron zwołuje nadzwyczajną sesję parlamentu na 8 września 2025

Prezydent Francji Emmanuel Macron wyznaczył na 8 września 2025 r. nadzwyczajną sesję parlamentu. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek premiera François Bayrou, który zamierza zwrócić się do deputowanych o wotum zaufania. Decyzja Emmanuela Macrona w tej sprawie ukazała się w czwartek, 28 sierpnia br., w Dzienniku Urzędowym (Journal officiel).

Opozycja przeciwko rządowi. Czy premier Bayrou straci stanowisko?

Zgodnie z zapowiedzią, Zgromadzenie Narodowe wysłucha wystąpienia premiera dotyczącego sytuacji finansów publicznych, a następnie Bayrou zwróci się do niego o wotum zaufania. Opozycja już zadeklarowała, że nie poprze rządu, co oznacza wysokie prawdopodobieństwo porażki Bayrou. W takim przypadku premier będzie musiał podać się do dymisji.

Konsultacje polityczne Bayrou – negocjacje w sprawie długu publicznego Francji

Mimo niekorzystnych prognoz dotyczących wotum zaufania, szef rządu zapowiedział rozpoczęcie konsultacji z partiami politycznymi od poniedziałku. Podkreślił w środę wieczorem, że jest gotów do „wszelkich negocjacji”, jeśli tylko ugrupowania zgodzą się na konieczny wysiłek, by zmierzyć się z narastającym długiem publicznym Francji.