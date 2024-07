Tzw. wolne na żądanie to szczególny rodzaj urlopu, którego nie trzeba zgłaszać z wyprzedzeniem pracodawcy. Czy dostępny limit urlopu można wykorzystać za jednym razem, dzień po dniu?

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?

Zgodnie z przepisami prawo do urlopu na żądanie zyskuje pracownik zatrudniony na umowę o pracę, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. W ciągu roku przysługują 4 dni urlopu na żądanie (wliczają się do urlopu wypoczynkowego).

4 dni urlopu na żądanie dzień po dniu. Czy to możliwe?

Przepisy nie regulują tej kwestii. W Kodeksie pracy jest podana jedynie informacja, że pracownikowi przysługują 4 dni w ciągu roku kalendarzowego. W związku z tym można wnioskować o udzielenie zarówno 4 dni jednorazowo, pod rząd, jak i pojedynczo.

Wynagrodzenie

Za urlop na żądanie, tak jak wypoczynkowy, pracownikowi przysługuje 100 proc. wynagrodzenia.

Jak należy zgłosić pracodawcy urlop na żądanie?

Należy pamiętać, by urlop na żądanie zgłosić przełożonemu przed pracą, najpóźniej w dniu rozpoczęcia, przed godziną, kiedy zaczynamy pracę. W Kodeksie pracy nie ma informacji, w jaki sposób powinniśmy to zrobić, dlatego jest to dowolne – można powiadomić pracodawcę przez telefon, mailem czy smsem.