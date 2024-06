Od przyszłego miesiąca pracownicy Lidl Polska będą zarabiać od 4750 zł brutto do 5700 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku ich płaca wzrośnie i będzie wynosić od 4 950 do 5900 zł brutto. Na podwyżki firma przeznaczy ponad 240 mln zł.

Jak poinformowało biuro prasowe Lidla, od lipca 2024 roku pracownicy otrzymają podwyżki. Wyniosą one odpowiednio:

dla początkujących pracowników płace wzrosną do poziomu od 4750 do 5700 zł brutto ,

, po roku pracy płaca wyniesie od 4950 zł do 5900 zł brutto,

po dwóch latach stażu pracy od 5150 zł do 6150 zł brutto.

W komunikacie wskazano, że w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 5 200 zł brutto do 5 850 zł brutto na początku zatrudnienia.

"Już po roku pracy wzrośnie do poziomu od 5500 zł brutto do 6100 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5 750 zł brutto do 6 400 zł brutto, a po trzech latach pracy od 6 100 zł brutto do 6 700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7 400 zł brutto".

Zatrudnienie w Lidl Polska to aktualnie blisko 27 000 osób, a w 2024 r. spółka planuje wzrost zatrudnienia łącznie o ponad 600 osób – w sklepach, magazynach oraz centrali firmy.