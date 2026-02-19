Świadczenie uzupełniające czyli tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych, przysługuje osobom dorosłym, które posiadają orzeczenie lekarza ZUS stwierdzające, że są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Nie jest to jednak jedyny warunek, który muszą spełnić, bo drugim jest kryterium dochodowe. Zgodnie z przepisami osoba niepełnosprawna może otrzymać świadczenie uzupełniające, jeśli uzyskiwane przez nią świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych – zalicza się do nich głównie emerytury i renty – nie przekracza miesięcznej kwoty, która pełni rolę kryterium dochodowego. Obecnie wynosi ona 2552,39 zł.

Kryterium dochodowe rośnie o 135 zł

Co ważne, art. 2 pkt 3 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1649) przewiduje, że wspomniana kwota podlega corocznej waloryzacji – od 1 marca, w oparciu o ten sam wskaźnik jakim podnoszone są emerytury i renty oraz jest ogłaszana przez prezesa ZUS w Monitorze Polskim. W związku z tym, że od 1 marca br. świadczenia należne emerytom i rencistom rosną o 5,3 proc., to również o tyle wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do 500+ dla osób niepełnosprawnych. W efekcie będzie ono od następnego miesiąca wynosić 2687,67 zł, co potwierdza komunikat prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r. (M. P. poz. 224)

Jednocześnie przepisy ustawy wskazują, że do kryterium dochodowego wliczana jest też kwota samego świadczenia uzupełniającego. W praktyce oznacza to, że przy obecnej wysokości kryterium dochodowego (2552,39 zł), wsparcie w pełnej kwocie 500 zł jest wypłacane przez ZUS osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2052,39 zł. Natomiast jeśli jest ona wyższa, to wtedy stosowana jest zasada złotówka za złotówkę. Polega to na tym, że ZUS wypłaca świadczenie uzupełniające w obniżonej wysokości, stanowiącej różnicę między progiem dochodowym, a kwotą emerytury lub renty (a jeśli przekracza limit dochodu, to 500+ dla osób niepełnosprawnych w ogóle nie przysługuje). W momencie, gdy kryterium dochodowe wzrośnie do 2687,67 zł, to emerytura lub renta osoby niesamodzielnej nie będzie mogła być wyższa niż 2187,67 zł, aby zachowała ona prawo do świadczenia uzupełniającego w pełnej wysokości.

Dodatek dopełniający pozbawia świadczenia uzupełniającego

W przypadku świadczenia uzupełniającego trzeba też pamiętać, że nie wszystkie świadczenia finansowane z środków publicznych są brane pod uwagę do kryterium dochodowego. Listę tych wyłączonych określają przepisy ustawy i jest wśród nich m.in. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie wspierające. Ich otrzymywanie nie ma więc wpływu na prawo do świadczenia uzupełniającego ani na jego wysokość. Ten katalog nie został jednak powiększony o wprowadzony w 2025 r. dodatek dopełniający do renty socjalnej. W związku z tym, że jest to jedno z wyższych świadczeń, o jakie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, bo wynosi 2610,72 zł, jego uzyskanie powoduje utratę prawa do pobierania świadczenia uzupełniającego.