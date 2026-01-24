Nowy wskaźnik waloryzacji 2026 – dlaczego prognozy wzrosły?

Wskaźnik waloryzacji opiera się przede wszystkim na inflacji. Choć jej ogólny poziom stopniowo spada, najnowsze dane są wyższe od przewidywań.

Pierwotne założenia : wzrost o 4,88% (przy inflacji 4% i wzroście płac 4,4%).

: wzrost o 4,88% (przy inflacji 4% i wzroście płac 4,4%). Nowe wyliczenia GUS : inflacja emerycka wyniosła 4,2%.

: inflacja emerycka wyniosła 4,2%. Nowa prognoza: wskaźnik waloryzacji może osiągnąć nawet 5,08%.

Co to oznacza dla seniorów? Sprowadza się to do tego, że rząd będzie musiał znaleźć w budżecie nawet dodatkowy miliard złotych na wypłaty świadczeń.

Dodatkowy miliard na emerytury. Skąd rząd weźmie pieniądze?

Wyższy wskaźnik to realny wzrost świadczeń dla seniorów, ale i ogromne obciążenie dla finansów publicznych. Ile Polska wyda na emerytury?

23 mld zł – tyle pierwotnie zarezerwowano na samą waloryzację w 2026 roku.

– tyle pierwotnie zarezerwowano na samą waloryzację w 2026 roku. 33 mld zł – koszt wypłaty „trzynastek” i „czternastek”.

– koszt wypłaty „trzynastek” i „czternastek”. Dodatkowy 1 mld zł – kwota, o którą mogą wzrosnąć wydatki przy wskaźniku 5,08%.

Najbliższe miesiące pokażą, czy konieczna będzie korekta budżetu. Wtedy okaże się również, skąd rząd pozyska brakujące środki.

Tyle wyniesie najniższa emerytura w 2026 roku (netto i brutto)

Szczegóły marcowej waloryzacji poznamy pod koniec przyszłego miesiąca. Na razie są to jedynie przypuszczenia, ponieważ ostateczne dane zostaną opublikowane przez GUS w poniedziałek 9 lutego. Dopiero po ich ogłoszeniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyda obwieszczenie z końcowym wskaźnikiem waloryzacji, co niewykluczone, że nastąpi jeszcze tego samego dnia. Według obecnych prognoz budżetowych:

emerytura minimalna brutto wzrośnie z 1878 zł do 1974 zł .

. zysk do ręki: wypłata netto zwiększy się o blisko 87 zł.

Warto pamiętać, że marcowa waloryzacja będzie prawdopodobnie jedyną podwyżką świadczeń w całym 2026 roku. Oznacza to, że kolejne miesiące upłyną bez dodatkowego wzrostu emerytur.

Tabela wypłat 2026: Najniższa emerytura netto i brutto po zmianach

Kiedy przejść na emeryturę w 2026 roku? Wybierz najlepszy miesiąc

Moment złożenia wniosku do ZUS ma kluczowy wpływ na wysokość przelewów. Najważniejsze daty to: