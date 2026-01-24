- Nowy wskaźnik waloryzacji 2026 – dlaczego prognozy wzrosły?
Nowy wskaźnik waloryzacji 2026 – dlaczego prognozy wzrosły?
Wskaźnik waloryzacji opiera się przede wszystkim na inflacji. Choć jej ogólny poziom stopniowo spada, najnowsze dane są wyższe od przewidywań.
- Pierwotne założenia: wzrost o 4,88% (przy inflacji 4% i wzroście płac 4,4%).
- Nowe wyliczenia GUS: inflacja emerycka wyniosła 4,2%.
- Nowa prognoza: wskaźnik waloryzacji może osiągnąć nawet 5,08%.
Co to oznacza dla seniorów? Sprowadza się to do tego, że rząd będzie musiał znaleźć w budżecie nawet dodatkowy miliard złotych na wypłaty świadczeń.
Dodatkowy miliard na emerytury. Skąd rząd weźmie pieniądze?
Wyższy wskaźnik to realny wzrost świadczeń dla seniorów, ale i ogromne obciążenie dla finansów publicznych. Ile Polska wyda na emerytury?
- 23 mld zł – tyle pierwotnie zarezerwowano na samą waloryzację w 2026 roku.
- 33 mld zł – koszt wypłaty „trzynastek” i „czternastek”.
- Dodatkowy 1 mld zł – kwota, o którą mogą wzrosnąć wydatki przy wskaźniku 5,08%.
Najbliższe miesiące pokażą, czy konieczna będzie korekta budżetu. Wtedy okaże się również, skąd rząd pozyska brakujące środki.
Tyle wyniesie najniższa emerytura w 2026 roku (netto i brutto)
Szczegóły marcowej waloryzacji poznamy pod koniec przyszłego miesiąca. Na razie są to jedynie przypuszczenia, ponieważ ostateczne dane zostaną opublikowane przez GUS w poniedziałek 9 lutego. Dopiero po ich ogłoszeniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyda obwieszczenie z końcowym wskaźnikiem waloryzacji, co niewykluczone, że nastąpi jeszcze tego samego dnia. Według obecnych prognoz budżetowych:
- emerytura minimalna brutto wzrośnie z 1878 zł do 1974 zł.
- zysk do ręki: wypłata netto zwiększy się o blisko 87 zł.
Warto pamiętać, że marcowa waloryzacja będzie prawdopodobnie jedyną podwyżką świadczeń w całym 2026 roku. Oznacza to, że kolejne miesiące upłyną bez dodatkowego wzrostu emerytur.
Tabela wypłat 2026: Najniższa emerytura netto i brutto po zmianach
Kiedy przejść na emeryturę w 2026 roku? Wybierz najlepszy miesiąc
Moment złożenia wniosku do ZUS ma kluczowy wpływ na wysokość przelewów. Najważniejsze daty to:
- Luty: przejście na emeryturę w tym miesiącu pozwala załapać się na marcową waloryzację roczną oraz gwarantuje wypłatę trzynastej emerytury.
- Lipiec: wybór tego terminu jest korzystny ze względu na przeprowadzaną w czerwcu przez ZUS waloryzację składek i subkonta, co podwyższa kapitał początkowy.
