Odpowiedź. Tak. Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone wynagrodzenie pracownika, w tym ewidencję jego czasu pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy między innymi prowadzenie oraz przechowywanie – w postaci papierowej lub elektronicznej – dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej). Powinna ona być przechowywana w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez cały okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Akta osobowe

Pracodawca prowadzi odrębne dla każdego pracownika akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, obejmującą między innymi kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, a także dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Do wskazanej dokumentacji należy w szczególności ewidencja czasu pracy, zawierająca m.in. informacje o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbie godzin nadliczbowych, dniach wolnych od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, rodzaju i wymiarze zwolnień od pracy, rodzaju i wymiarze innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz wymiarze nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Ważne Ciążący na pracodawcy obowiązek udostępnienia pracownikowi, na jego żądanie, do wglądu dokumentów, na podstawie których została obliczona jego pensja, nie ogranicza się wyłącznie do karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia, lecz obejmuje również inne dokumenty, którymi pracodawca posłużył się przy jego ustalaniu, w tym ewidencję czasu pracy.

W orzecznictwie podkreśla się ponadto, że nawet w przypadku braku ewidencji czasu pracy albo jej nierzetelnego prowadzenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jeżeli przy pomocy innych dowodów wykaże fakt przepracowania określonej liczby godzin, w tym godzin nadliczbowych (por. np. wyrok SN z 6 lutego 2024 r., sygn. akt I PSKP 51/22). ©℗