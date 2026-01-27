Od stycznia wszystkie szpitale muszą zapewnić pacjentom jednakowe zasady żywienia. Posiłki mają być zdrowe, odpowiednio zbilansowane i dostosowane do stanu zdrowia chorych. 1 stycznia 2026 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12 grudnia 2025 r. w sprawie standardu organizacyjnego żywienia zbiorowego w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Nowy standard zastąpił program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu”, w którym uczestniczyła większość szpitali. W rozporządzeniu wprowadzono nowe rozwiązania, których nie było wcześniej w pilotażu, m.in. obowiązek zapewnienia pacjentowi na każdym oddziale dostępu do wody pitnej czy wzmocnienie weryfikacji jakości żywienia m.in. poprzez badania laboratoryjne żywności oraz badanie opinii pacjentów.

Część szpitali nie uczestniczyła w programie „Dobry posiłek” i teraz będzie musiała od zera wprowadzić nowe zasady. Także te, które od trzech lat wprowadzały urozmaicone i zbilansowane diety, muszą się dostosować do nowych zasad. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wprowadziło okres przejściowy na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia do 1 września 2026 r. Jednocześnie jednak resort zdrowia zapewnia, że na realizację standardu żywieniowego szpitale będą otrzymywać dodatkowe środki finansowe od stycznia. Jak zatem będzie wyglądał mechanizm finansowania posiłków dla pacjentów na nowych zasadach?

Resort zdrowia tłumaczy, że koszt żywienia pacjentów będzie uwzględniony w wycenach punktowych świadczeń (tj. poprzez wzrost wyceny świadczeń). - Szpitale otrzymają dodatkowe środki już od stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem, że po zakończeniu okresu przejściowego NFZ dokona weryfikacji wstecznej wszystkich świadczeń sprawozdanych przez świadczeniodawców – tłumaczy Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. NFZ dokona korekt poprzez zastosowanie odpowiedniego współczynnika degresywnego (ujemnego), wyłącznie w odniesieniu do tych świadczeń, które były sprawozdawane przez świadczeniodawców w okresie niespełnienia standardu żywienia. Według resortu zdrowia takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie stabilności modelu finansowania świadczeń, a jednocześnie będzie stanowiło motywację dla szpitali do realnego i możliwie szybkiego dostosowania się do wymogów standardu.

Stawka wciąż nieznana

Dyrektorów placówek niepokoi jednak to, że pomimo ubiegłotygodniowych zapowiedzi prezes NFZ wciąż nie opublikował zarządzeń w sprawie wyceny wprowadzenia standardu żywieniowego w szpitalach. Zgodnie z prawem taryfy AOTMiT wchodzą w życie po wydaniu zarządzenia Prezesa NFZ, a ich projekty miały być gotowe jeszcze w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z propozycją AOTMiT koszt posiłku w szpitalu za osobodzień został oszacowany na ok. 21 zł (dla kobiet w ciąży ma być wyższy - 23,50 zł).

- Nie otrzymaliśmy żadnych propozycji z NFZ w sprawie „Dobrego posiłku” i niczego nie wiemy, poza tym, że stawka żywieniowa będzie niższa o ok. 4 zł. Utrzymujemy dietetyka i staramy się utrzymać jakość posiłków na takim poziomie jak w programie „Dobry posiłek” – zapewnia Grażyna Podlipniak-Sobczyńska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach.

- Do żywienia pacjentów na pewno będziemy musieli dopłacać, ale paradoks polega na tym, że nie wiemy nawet ile. Musimy płacić na bieżąco faktury dla dostawców i chcielibyśmy wiedzieć, jaka będzie kwota, żeby móc to wszystko zbilansować – podkreśla Tomasz Kopiec, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. W. Orłowskiego w Warszawie.