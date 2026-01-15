Do kancelarii prawnych trafia coraz więcej pytań o możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika w związku z korzystaniem z narzędzi AI.
Chodzi o sytuacje, w których pracownicy używają AI do uzyskania szybkiej odpowiedzi czy wygenerowania raportu, ale żeby to zrobić, muszą najpierw nakarmić algorytm danymi firmy. Udostępniają tym samym np. dane wrażliwe lub tajemnicę przedsiębiorstwa.
Eksperci prawa pracy studzą jednak zapał do zwalniania w takich przypadkach w trybie art. 52 kodeksu pracy. Choć dbałość o dobro zakładu pracy i zachowanie tajemnicy to podstawowe obowiązki podwładnego, samo wyniesienie danych poza serwery firmy nie oznacza automatycznie „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych”.
Prawnicy wskazują, że jeśli pracownik działał w celu usprawnienia pracy, a firma nie wprowadziła jasnych polityk AI ani nie przeszkoliła zespołu z zagrożeń, sąd może stanąć po stronie zwolnionego.©℗ B9
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję