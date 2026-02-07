Rządowa aplikacja mObywatel otrzymała aktualizację do wersji 4.75.0, która wprowadza nową usługę o nazwie „Poradnik bezpieczeństwa”. Moduł ten został zaprojektowany w celu dostarczenia obywatelom zweryfikowanych informacji na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Treści zawarte w usłudze bazują na oficjalnych publikacjach rządowych, opracowanych przez ekspertów z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz ratownictwa medycznego.

Poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu. 5 specjalnych kategorii

Architektura nowej usługi opiera się na pięciu głównych kategoriach tematycznych, które mają ułatwić nawigację w warunkach podwyższonego stresu. Są to:

ogólne zasady bezpieczeństwa,

plecak ewakuacyjny,

sygnały alarmowe,

numery alarmowe (SOS),

sekcja poświęcona reagowaniu w niepokojących sytuacjach.

Każdy z tych działów zawiera konkretne wytyczne dotyczące procedur, które powinny zostać wdrożone w momencie wystąpienia zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym.

Jednym z merytorycznych elementów usługi jest moduł poświęcony przygotowaniu plecaka ewakuacyjnego. Użytkownik ma do dyspozycji interaktywną checklistę, podzieloną na podkategorie takie jak żywność, dokumenty, apteczka czy narzędzia, co pozwala na systematyczne kompletowanie niezbędnego ekwipunku. Z kolei w sekcji sygnałów alarmowych zaimplementowano funkcję odsłuchu dźwięków ostrzegawczych, co ma na celu edukację w zakresie rozpoznawania komunikatów nadawanych przez syreny miejskie w różnych scenariuszach zagrożenia.

Kluczowym elementem z punktu widzenia szybkości reakcji jest zintegrowana lista numerów SOS. Obejmuje ona nie tylko standardowe numery ratunkowe, ale również pogotowia techniczne (gazowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne), centra zarządzania kryzysowego oraz infolinie wsparcia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Aplikacja umożliwia bezpośrednie nawiązanie połączenia z poziomu interfejsu za pomocą dedykowanego przycisku, co eliminuje konieczność ręcznego wpisywania numeru w sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji.

Jak znaleźć poradnik bezpieczeństwa w mObywatelu?

Dostęp do Poradnika bezpieczeństwa jest obwarowany konkretnymi wymogami formalnymi. Usługa jest widoczna dla osób pełnoletnich, które posiadają aktywny certyfikat mDowodu, legitymację studencką lub dokument Diia.pl. Proces uruchomienia modułu wymaga zalogowania do aplikacji, przejścia do sekcji „Usługi” i wybrania kategorii „Bezpieczeństwo”. System pozwala również na pobranie list przedmiotów w formacie PDF oraz ustawienie przypomnień o okresowym przeglądzie zapasów ewakuacyjnych.

Wdrożenie poradnika stanowi element szerszej strategii cyfryzacji procedur ochrony ludności. Aplikacja oferuje również przekierowanie do Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), co pozwala na bieżące śledzenie oficjalnych komunikatów o lokalnych zagrożeniach meteorologicznych czy drogowych. Wszystkie instrukcje zostały sformułowane w uproszczonym języku, aby zapewnić ich pełną zrozumiałość dla użytkowników, niezależnie od poziomu ich dotychczasowej wiedzy na temat obrony cywilnej.