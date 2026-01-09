Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. poz. 1858). Konieczność zmiany prawa wynika ze zgłoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia problemów w organizowaniu prac komisji konkursowych przeprowadzających postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. NFZ ma problemy z zapewnieniem wymaganej przez przepisy obecności w tych komisjach przynajmniej jednej osoby posiadającej co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Lekarze nie chcą pracować w NFZ

Wszystko dlatego, że lekarze i specjaliści nauk o zdrowiu nie chcą pracować w funduszu, który nie oferuje tak atrakcyjnych zarobków jak otwarty rynek pracy. Dlatego głównym założeniem projektu jest poszerzenie kręgu osób, które mogą być powołane do składu komisji, tak aby wymóg zasiadania w nim osób z wyższym wykształceniem medycznym nie paraliżował prac konkursowych. Narodowy Fundusz Zdrowia, po przeprowadzeniu analizy struktury zatrudnienia, zaproponował rezygnację z wymogu posiadania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz rozszerzenie dyscyplin należących do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu o biologię medyczną i nauki farmaceutyczne. - Propozycja ta wobec braków kadrowych w Narodowym Funduszu Zdrowia wydaje się w pełni zasadna i co ważne, ogranicza się wyłącznie do kwalifikacji związanych z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu – podkreśla Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu projektu.