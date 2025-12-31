Tak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze kilka lat temu trendy były inne. Maturzyści najchętniej wybierali informatykę, która dziś plasuje się dopiero na piątym miejscu najczęściej wybieranych kierunków. Bez większych zmian pozostaje natomiast lista uczelni obleganych przez kandydatów. W czołówce są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski.

Kryzys szkolnictwa wyższego

Eksperci przeanalizowali dane opublikowane przez MNiSW i wnioski nie napawają optymizmem.

- Tegoroczna rekrutacja potwierdza to, o czym od lat mówi się półgłosem: polskie szkolnictwo wyższe wchodzi w etap kryzysu strukturalnego w obszarze kształcenia. Liczba kandydatów spada, a uczelnie często, zamiast realnie dostosowywać ofertę do potrzeb gospodarki i demografii, wciąż próbują utrzymać dotychczasowy model działania tworząc różne "innowacyjne kierunki". To już nie zadziała – uważa Piotr Pokorny, prezes zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Wskazuje, że wybory kandydatów pokazują brutalną prawdę - młodzi idą tam, gdzie widzą sens, rozwój i szanse na pracę. Wystarczy spojrzeć na najczęściej wybierane kierunki - czołówka to tzw. kierunki "klasyczne". Młodzi szukają jakości a nie ładnego opakowania.

- Najbardziej niepokojące jest poczucie, że wiele uczelni - także publicznych - nadal zakłada, że „jakoś to będzie”. Nie będzie. Bez odwagi do zamykania nierokujących kierunków, konsolidacji zasobów i inwestycji w nowoczesne kompetencje - uczelnie będą powoli wypadać z rynku edukacyjnego. Dzisiejsze wyniki mogą być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli sektor nie wyciągnie wniosków, czeka nas dekada powolnej, ale nieuchronnej degradacji jakości kształcenia i rosnącej marginalizacji wielu szkół wyższych. To jest moment nie na kosmetykę, lecz na strategiczne decyzje - trudne, ale konieczne – podkreśla Pokorny.

Jakie kierunki najczęściej wybierali kandydaci w 2025 r.? - TOP 10

Lista najczęściej wybieranych kierunków według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na kierunek studiów (powyżej 8 tys.):

1. Psychologia – 43 562

2. Kierunek lekarski (bez danych z uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 30 597

3. Zarządzanie – 27 368

4. Prawo – 26 377

5. Informatyka – 26 248

6. Pielęgniarstwo – 22 646

7. Fizjoterapia – 17 934

8. Ekonomia – 16 603

9. Finanse i rachunkowość – 14 398

10. Budownictwo – 14 329

Jakie uczelnie najczęściej wybierali kandydaci w 2025 r.? - TOP 10

Najczęściej wybierane uczelnie – wg ogólnej liczby przyjętych (powyżej 3 tys.) na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

1. Uniwersytet Warszawski 9 898

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 8 682

3. Uniwersytet Wrocławski 6 842

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 6 826

5. Uniwersytet Łódzki 6 699

6. Uniwersytet Gdański 6 518

7. Politechnika Wrocławska 5 969

8. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 5 876

9. Politechnika Warszawska 5 740

10. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4 933