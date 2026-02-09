Dzień później sąd jednoznacznie odmówił jego wstrzymania, a prokuratura sięgnęła po najdalej idące środki, wydając list gończy i przygotowując wniosek o europejski nakaz aresztowania. Co dalej?

Wnioski obrony Zbigniewa Ziobry i spór o wykonalność aresztu

W poniedziałek mecenas Gomoła poinformował na platformie X o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa dwóch odrębnych wniosków. Pierwszy dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z wykonaniem postanowienia o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Drugi ponownie zmierza do wstrzymania wykonania aresztu.

„Niezależnie od jego niezasadności, na tę chwilę jest ono niewykonalne” – napisał obrońca. W kolejnym wpisie dodał: „Podobnie niewykonalne byłoby ewentualne postanowienie o ENA, wydane na wniosek Prokuratury Krajowej”.

Podstawą prawną tych działań ma być artykuł 13 Kodeksu karnego wykonawczego, który pozwala zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących wykonania orzeczenia. Obrona zapowiedziała również złożenie zażalenia na decyzję o areszcie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Decyzja sądu: trzy miesiące aresztu dla byłego ministra

Postanowienie o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego wobec Zbigniewa Ziobry zapadło 5 lutego. Wydał je Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa na wniosek Prokuratury Krajowej. Śledczy uznali, że istnieją przesłanki do zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego, w tym obawa matactwa oraz zagrożenie surową karą.

Dzień po decyzji sądu prokuratura poinformowała o odmowie wstrzymania wykonania aresztu. Jednocześnie 6 lutego wydano postanowienie o poszukiwaniu Zbigniewa Ziobry listem gończym.

List gończy i przygotowania do europejskiego nakazu aresztowania

Wydanie listu gończego oznaczało przejście sprawy w kolejną fazę. Prokuratura zapowiedziała skierowanie do sądu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Według zapowiedzi wniosek ten ma trafić do sądu okręgowego na początku bieżącego tygodnia.

ENA umożliwia zatrzymani osoby poszukiwanej na terytorium innych państw Unii Europejskiej i jej przekazanie do kraju prowadzącego postępowanie. Obrona już teraz sygnalizuje, że również ten krok będzie kwestionowany jako niewykonalny.

Ochrona międzynarodowa i węgierski azyl

Pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry twierdzą, że ich klient jest objęty ochroną międzynarodową przyznaną przez władze Węgier. Według tej argumentacji Budapeszt uznał, że byłemu ministrowi grożą w Polsce prześladowania polityczne. To właśnie ten wątek ma być kluczowy dla oceny możliwości wykonania aresztu oraz ewentualnego europejskiego nakazu aresztowania.

Prokuratura nie potwierdziła istnienia takiej ochrony. Kwestia ta nie została również rozstrzygnięta przez polskie sądy, co oznacza, że w najbliższym czasie może stać się jednym z głównych punktów sporu prawnego.

Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry: Fundusz Sprawiedliwości w centrum śledztwa

Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Krajową dotyczy nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości w okresie, gdy Zbigniew Ziobro pełnił funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Śledczy zarzucają mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Łącznie prokuratura mówi o 26 przestępstwach. Wśród nich mają się znaleźć polecenia wydawane podwładnym w celu łamania prawa, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych oraz dopuszczanie do przyznawania środków podmiotom nieuprawnionym.

Pegasus i miliony złotych bez podstawy prawnej

Jednym z najpoważniejszych wątków śledztwa jest decyzja o przekazaniu 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus. Prokuratura uznaje tę decyzję za nielegalną i pozbawioną podstawy prawnej.

Kolejny zarzut dotyczy przeznaczenia 14 milionów złotych z funduszu na remont Prokuratury Krajowej. Według śledczych również w tym przypadku doszło do naruszenia prawa i wykorzystania środków niezgodnie z ich ustawowym przeznaczeniem.

Sprawa o ciężarze politycznym i prawnym

Areszt dla byłego ministra sprawiedliwości wywołał falę komentarzy i reakcji, zarówno w środowisku prawniczym, jak i politycznym. Równolegle toczy się spór o charakterze procesowym – o wykonalność decyzji sądu, zasadność aresztu oraz możliwość zastosowania instrumentów międzynarodowych.

W najbliższych dniach kluczowe znaczenie będą miały decyzje sądów wyższych instancji oraz rozstrzygnięcia dotyczące europejskiego nakazu aresztowania. Równie istotna pozostaje kwestia ewentualnej ochrony międzynarodowej, która – jeśli zostanie potwierdzona – może zasadniczo zmienić dalszy bieg sprawy.