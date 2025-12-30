Przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył w roku poprzedzającym 120 tys. zł, od stycznia 2026 r. mogą płacić mniejsze składki na ZUS przez 36 miesięcy w każdym okresie 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. To efekt doprecyzowania przepisów dotyczących ulgi „mały ZUS plus”. 1 stycznia wchodzi w życie ustawa z 21 maja 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (Dz.U. 2025, poz. 769), która jednoznacznie określiła nowe zasady korzystania z preferencji składkowej.

Zmiana prawa kończy wieloletnie boje przedsiębiorców z ZUS o korzystną dla nich interpretację obliczania terminu, po jakim mogą ponownie sięgnąć po ulgę składkową, która ma charakter cykliczny.