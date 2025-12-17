Nie wszyscy lubią czerwiec. Uczniom kojarzy się z początkiem wakacji, pracownikom – ze zbliżającym się wypoczynkiem, ale dla wielu emerytów to przeklęty miesiąc. Ci, którzy w przeszłości kończyli w tym miesiącu pracę i przechodzili na emeryturę, otrzymywali wyraźnie niższe świadczenie w porównaniu z tym, jakie otrzymaliby, gdyby zakończyli aktywność zawodową w jakimkolwiek innym miesiącu roku.

Brzmi absurdalnie? Oczywiście, ale takich niedorzeczności w naszym systemie emerytalnym jest więcej. Jeśli przejdziesz na emeryturę na początku roku, to dostaniesz trzynastkę, ale jeśli zaczekasz z tym co najmniej do lipca, to „załapiesz” się na jeszcze jedną waloryzację składek, a to oznacza nieco wyższe świadczenie. Możesz też kombinować z ogłaszanymi w marcu tablicami dalszego trwania życia – jeśli zaczekasz na te nowe i będą korzystniejsze, to dostaniesz wyższe świadczenie. Ale ryzykujesz, bo mogą być gorsze od tych poprzednich i wtedy stracisz.