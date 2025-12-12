Agata Boroń, dyrektorka HR i komunikacji wewnętrznej w DHL eCommerce Polska
Strategia płacowa w DHL eCommerce Polska opiera się na danych rynkowych i obiektywnych kryteriach. Wynagrodzenie zależy od zakresu obowiązków, odpowiedzialności i efektywności – niezależnie od płci. Zasady płacowe komunikujemy transparentnie: regulaminy, taryfikatory i kryteria premiowe są dostępne w intranecie, a zmiany konsultujemy ze Związkami Zawodowymi. Co roku prowadzimy analizę płac i audyt obejmujący lukę płacową, a wynagrodzenia porównujemy z raportami Mercer i Tower Watson, co pozwala na ich aktualizację względem rynku. Zarząd i Związki Zawodowe także otrzymują dane dotyczące średnich płac, w tym zestawienia z podziałem na płeć. Ten poziom przejrzystości jest spójny z dyrektywą UE o jawności wynagrodzeń. Wdrożyliśmy te rozwiązania zanim stały się wymogiem prawnym, dzięki czemu każdy pracownik zna zasady i może porównać swoje warunki zatrudnienia.

W DHL eCommerce Polska kobiety stanowią 42% kadry menedżerskiej, a w naszych strukturach pracuje ich ponad 1000. Wspieramy ich rozwój poprzez programy, takie jak „Liderki w logistyce”, który wzmacnia kompetencje menedżerskie i likwiduje bariery awansu oraz inicjatywę „Wonder Parents”, ułatwiającą godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. W procesach rekrutacyjnych obowiązuje u nas zasada obecności przedstawicieli obu płci na short liście kandydatów, co wzmacnia równość szans na każdym szczeblu organizacji.

Dyrektywa równościowa i przewaga konkurencyjna. Dlaczego warto monitorować lukę płacową

Równość płac nie jest już tylko wyzwaniem, to konieczność, która buduje konkurencyjność, wzmacnia motywację i podnosi zaangażowanie zespołów. Nasze doświadczenia pokazują, że zmiana systemowa jest możliwa, gdy łączy się transparentność, regularne audyty, kompleksowe programy i realną reprezentację kobiet na różnych szczeblach organizacji. Dyrektywa UE o jawności wynagrodzeń stanowi ważny impuls, ale to konsekwentne wdrażanie zasad, praca nad stereotypami i pokazywanie pozytywnych przykładów różnorodności naprawdę zmienia organizacje. Taka odpowiedzialność za równość i inkluzywność powinna być fundamentem współczesnego rynku pracy.

