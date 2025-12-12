/> />

Strategia płacowa w DHL eCommerce Polska opiera się na danych rynkowych i obiektywnych kryteriach. Wynagrodzenie zależy od zakresu obowiązków, odpowiedzialności i efektywności – niezależnie od płci. Zasady płacowe komunikujemy transparentnie: regulaminy, taryfikatory i kryteria premiowe są dostępne w intranecie, a zmiany konsultujemy ze Związkami Zawodowymi. Co roku prowadzimy analizę płac i audyt obejmujący lukę płacową, a wynagrodzenia porównujemy z raportami Mercer i Tower Watson, co pozwala na ich aktualizację względem rynku. Zarząd i Związki Zawodowe także otrzymują dane dotyczące średnich płac, w tym zestawienia z podziałem na płeć. Ten poziom przejrzystości jest spójny z dyrektywą UE o jawności wynagrodzeń. Wdrożyliśmy te rozwiązania zanim stały się wymogiem prawnym, dzięki czemu każdy pracownik zna zasady i może porównać swoje warunki zatrudnienia.

W DHL eCommerce Polska kobiety stanowią 42% kadry menedżerskiej, a w naszych strukturach pracuje ich ponad 1000. Wspieramy ich rozwój poprzez programy, takie jak „Liderki w logistyce”, który wzmacnia kompetencje menedżerskie i likwiduje bariery awansu oraz inicjatywę „Wonder Parents”, ułatwiającą godzenie ról zawodowych i rodzicielskich. W procesach rekrutacyjnych obowiązuje u nas zasada obecności przedstawicieli obu płci na short liście kandydatów, co wzmacnia równość szans na każdym szczeblu organizacji.

Równość płac nie jest już tylko wyzwaniem, to konieczność, która buduje konkurencyjność, wzmacnia motywację i podnosi zaangażowanie zespołów. Nasze doświadczenia pokazują, że zmiana systemowa jest możliwa, gdy łączy się transparentność, regularne audyty, kompleksowe programy i realną reprezentację kobiet na różnych szczeblach organizacji. Dyrektywa UE o jawności wynagrodzeń stanowi ważny impuls, ale to konsekwentne wdrażanie zasad, praca nad stereotypami i pokazywanie pozytywnych przykładów różnorodności naprawdę zmienia organizacje. Taka odpowiedzialność za równość i inkluzywność powinna być fundamentem współczesnego rynku pracy.