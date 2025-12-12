W Levelly.ai pomagacie firmom mierzyć, analizować i zamykać lukę płacową. Dlaczego warto to robić?

/> />

Można by poprzestać na stwierdzeniu, że takie wymogi prawne wynikają z dyrektywy unijnej i jej polskiej implementacji. Ale każda mądra organizacja dostrzeże w monitorowaniu i analizowaniu luki płacowej narzędzie wspierające kulturę zaufania i strategiczny rozwój. Warto opierać się na rzetelnie liczonych danych, bo to daje podstawę do lepszego zarządzania decyzjami kadrowymi i pozwala czerpać korzyści z dokonującej się zmiany.

Co najbardziej utrudnia firmom skuteczne działania na rzecz równości płac?

Głównym wyzwaniem jest brak bieżącej analityki. Dane o wynagrodzeniach są rozproszone, a ręczna analiza jest powolna i podatna na błędy. Luka płacowa jest wskaźnikiem dynamicznym: nie powstaje z wielkich decyzji, ale z małych, powtarzalnych błędów, których nikt nie monitoruje. Dlatego firmy muszą pracować na danych, a nie na intuicji, inaczej co roku budzą się z kosztownym problemem, który tak naprawdę dało się przewidzieć. Jednorazowy raport roczny nie daje pełnego obrazu.

Stworzyliście nową platformę do liczenia, analizy i monitoringu luki płacowej.

Nasze narzędzie zmienia zasady gry dla firm i pracowników. Umożliwia m.in. automatyczną analizę struktury płac, obliczanie luki płacowej zgodnie z wymaganiami dyrektywy i ustawodawstwa, przygotowanie przejrzystych raportów dla zarządu i HR, identyfikację ról, w których luka płacowa jest duża i wymaga korekty, zaplanowanie działań korygujących, generowanie danych do raportów i sprawozdań wymaganych przez prawo. Takie wsparcie przy wdrożeniu większego nadzoru nad regulowanym obszarem jest kluczowe. Pozwala się bardziej skupić na strategicznych decyzjach i uwalnia czas, który wiele firm przeznaczało do tej pory na liczenie i analizę danych z wielu źródeł. Ponadto platforma Levelly.ai automatycznie generuje rekomendacje zmian. Cały proces trwa zaledwie kilka sekund. Łatwo zlokalizować kluczowe obszary do poprawy lub analizować konkretne scenariusze zmian.

Jaką rolę odgrywa AI i nowoczesna analityka w tym obszarze?

Kluczową. AI umożliwia automatyczne wykrywanie nierówności, wczesne identyfikowanie ryzyk i przewidywanie, jak decyzje płacowe wpłyną na lukę w przyszłości. Dzięki temu HR nie traci tygodni na ręczne zestawienia, tylko pracuje na rzetelnych danych. Technologia eliminuje przypadkowość i wprowadza powtarzalność, która jest fundamentem uczciwej polityki wynagrodzeń.

Jakie są z tego korzyści dla pracodawców?

Platforma pozwala im planować budżety, premie i podwyżki w sposób bardziej przemyślany, sprawiedliwy i efektywny, czyli także dobrze przygotować się do spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych, i zwiększa ich bezpieczeństwo prawne, niwelując ryzyko kar. Pomaga w budowaniu reputacji pracodawców, co przekłada się wprost na większą atrakcyjność pracodawcy, a tym samym niższą rotację i niższe koszty rekrutacji. Rośnie zaangażowania i zaufanie w zespole. Pracownicy są bardziej zaangażowani w realizację zadań i współpracę.

Beneficjentami są tu także pracownicy.

Oczywiście! Dostęp do danych płacowych i przejrzysta struktura ułatwiają im identyfikację i zgłaszanie potencjalnej dyskryminacji. Większa przejrzystość i sprawiedliwość systemów wynagrodzeń podnosi zaufanie do pracodawcy: w firmach, które komunikują jasno swoje zasady płacowe, pracownicy czują się bardziej szanowani i doceniani, mają przy tym lepszą motywację do rozwoju i awansu. Są po prostu autentycznie zaangażowani w rozwój firmy. A takie zespoły to przecież ogromna wartość i wszyscy tak naprawdę do tego dążymy.

Materiał powstał przy współpracy z Levelly.ai

/> />

Projekt jest współfinansowane w ramach Projektu Startup Booster for Social Impact Uniwersytetu SWPS, który jest realizowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach II priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), zgodnie z umową o dofinansowanie nr FENG.02.28-IP.02-0003/23-00.

/> />