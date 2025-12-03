Przedświąteczne ożywienie na rynku pracy w Polsce – rośnie popyt na pracę dorywczą

Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce nie napawa optymizmem – liczba ofert spada od wielu miesięcy. W październiku opublikowano ok. 250 tys. ogłoszeń, czyli o 12 proc. mniej niż rok temu. Jednak sezon świąteczny przyniósł nieco lepsze perspektywy dla osób szukających zajęcia tymczasowego. Według OLX, liczba ofert dotyczących pracy sezonowej wzrosła o 2 proc. rok do roku.

– Chociaż w ujęciu rocznym ciągle obserwujemy spowolnienie rynku pracy, to okres przedświąteczny przyniósł nieznaczne ożywienie, które pozwala na umiarkowany optymizm. Wzrost liczby ogłoszeń dotyczących pracy dorywczej może sugerować, że pracodawcy, wciąż ostrożnie, ale zwiększają zapotrzebowanie na pracowników. Te sezonowe dynamiki mogą też łagodzić skutki ogólnego spadku liczby ofert, szczególnie dla osób poszukujących elastycznych form zatrudnienia – komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX.

Gdzie najłatwiej znaleźć dodatkową pracę przed świętami? Elfy, Mikołaje i nie tylko

Zajęć sezonowych jest w tym roku wyjątkowo dużo. Najwięcej ofert dotyczy tradycyjnych profesji świątecznych: animatorów, hostess, elfów czy Mikołajów. Ale pracownicy poszukiwani są również w branżach takich jak:

handel,

gastronomia,

logistyka i magazyny,

produkcja i pakowanie.

Ile można zarobić w pracy sezonowej? Stawki przedświąteczne robią wrażenie

praca na produkcji lub przy pakowaniu prezentów luksusowych marek – ok. 37 zł brutto/h

praca hostessy – ok. 37 zł brutto/h

prace magazynowe – do 53 zł netto/h

elf lub śnieżynka – ok. 60 zł/h

Mikołaj – nawet 120 zł/h

Co ważne – większość tych zajęć nie wymaga doświadczenia ani znajomości języków. Liczy się dyspozycyjność i chęć do pracy.

Dla osób chcących w pełni zanurzyć się w świąteczną atmosferę kusząca jest praca na Jarmarku Świątecznym przy PKiN. Studenci mogą tam zarobić nawet 10 tys. zł w miesiąc.

Rekordowe zainteresowanie Polaków pracą dorywczą – szybkie zlecenia w cenie

Według GUS siła nabywcza Polaków w październiku spadła, a wydatki związane z listopadem i grudniem są rekordowo wysokie. Efekt? Ogromne zainteresowanie dodatkową pracą. Liczba odpowiedzi na ogłoszenia sezonowe na OLX wzrosła o 60 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polacy najchętniej wybierają ogłoszenia:

niewymagające specjalnych kwalifikacji,

szybko dostępne,

z jasno podaną stawką.

– Wzrost liczby osób poszukujących dodatkowej pracy w okresie przedświątecznym jest standardem. Jednak skala tegorocznego zainteresowania jest najlepszą ilustracją nastrojów konsumenckich. Teoretycznie jest dobrze, ale płace rosną wolniej. Tymczasem wydatki, mimo stosunkowo niskiej inflacji, stale idą w górę. Dlatego też wielu z nas szuka możliwości szybkiego zarobku, aby podreperować domowe budżety chętniej podejmujemy się pracy, która nie wymaga przygotowania, a pozwala na niemal natychmiastowe doładowanie konta. Dlatego też szczególną uwagę przykuwają ogłoszenia, w których jest jasno określona stawka godzinowa – dodaje Konrad Grygo.

Podreperuj domowy budżet w okresie świątecznym – najlepszy czas na pracę dorywczą

Choć rynek pracy wciąż jest w fazie wyhamowania, końcówka roku ponownie stała się najlepszym momentem na szybkie, dodatkowe zarobki. A Polacy – jak pokazują dane – chcą z tej okazji skorzystać.