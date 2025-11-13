Pomysł Ministerstwa Zdrowia polega na przesunięciu do NFZ 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego (FM)- państwowego funduszu celowego utworzonego w 2020 roku. Mają trafić tam jeszcze w tym roku. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, który 13 listopada został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Świadczenia zdrowotne dla dzieci

W uzasadnieniu projektu resort tłumaczy, że w 2024 r. NFZ sfinansował tzw. świadczenia ponadlimitowe dla dzieci za blisko 2,4 mld zł. Z kolei w 2023 r. kwota niesfinansowanych świadczeń wyniosła 1,5 mld zł, a w 2022 r. blisko 1 mld zł. Resort zdrowia podkreślił, że, że w związku ze „znacząco zaniżonym” limitem większość kosztów nadwykonań świadczeń dla osób do ukończenia 18. roku życia jest finansowana przez NFZ, a nie ze środków Funduszu Medycznego.

- Szacuje się, że wyłączenie stosowania przedmiotowego limitu w 2025 r. pozwoli na dodatkowe przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu Medycznego ok. 3,6 mld zł – podkreślono w uzasadnieniu projektu. Przesunięcie środków z funduszu celowego do NFZ wiąże się z trudną sytuacją finansową NFZ, któremu – według szacunków - jeszcze w tym roku brakować kilkunastu miliardów złotych na zapłacenie świadczeniodawcom za realizowane na bieżąco świadczenia.

7 mld zł w Funduszu Medycznym

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia na koncie Funduszu Medycznego zgromadzone jest prawie 7 mld zł. Według szacunków resortu na koniec roku będzie na nim 4,4 mld zł. Fundusz Medyczny został utworzony ustawą z 7 października 2020 r. z inicjatywy Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jego celem jest wsparcie finansowe działań związanych z ochroną zdrowia, takich jak profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rozwój infrastruktury medycznej oraz świadczenia zdrowotne, szczególnie dla dzieci i młodzieży.