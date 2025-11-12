Udało się zahamować niekorzystny trend – malała bowiem liczba studentów uprawnionych do stypendiów. W roku akademickim 2022/2023 otrzymało je 160,5 tys. osób, w tym 55,3 tys. stypendia socjalne. Rok później liczba uprawnionych zmniejszyła się do 158,4 tys., w tym do 52,4 tys. w przypadku socjalnych. Odbicie nastąpiło w roku akademickim 2024/2025, kiedy stypendia trafiły na konta 160,2 tys. studentów, w tym 52,8 tys. otrzymało socjalne.

To efekt zmiany przepisów – wprowadzenia jednego ogólnopolskiego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia socjalnego i powiązania jego wysokości z płacą minimalną. Dzięki temu kryterium co roku rośnie.