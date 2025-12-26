Kim był Cezary Miżejewski

Cezary Miżejewski był w latach osiemdziesiątych działaczem opozycji demokratycznej, wchodził w skład Grupy Politycznej Robotnik, wydawał w podziemiu m.in. pismo „Praca, Płaca, BHP”. Był członkiem założycielem odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1993-1997 objął mandat posła na Sejm II kadencji z listy SLD. Był doradcą ministra pracy i polityki społecznej Jerzego Hausnera, a od 2004 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Był autorem kilku ustaw, m.in. o zatrudnieniu socjalnym i o spółdzielniach socjalnych. Sam też został pracownikiem spółdzielni socjalnej „Opoka” w Kluczach, był też przewodniczącym Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

W 2013 roku został członkiem zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS), a następnie prezesem zarządu. Od 2015 był członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przy MRPiPS, a w 2023 został jego wiceprzewodniczącym. Był współzałożycielem EAPN Polska. „Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione” - napisało stowarzyszenie na Facebooku.

Cezary Miżejewski za działalność na rzecz kultury niezależnej otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. W 2014 został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

EAPN żegna Cezarego Miżejewskiego

- Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Cezary Miżejewski, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Jako przewodniczący WRZOS i OZRSS wspierał naszą nieformalną sieć, a później był współzałożycielem EAPN Polska jako formalnego stowarzyszenia. Jego zasługi na polu budowania polskiego modelu ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej są nieocenione. Będzie nam go bardzo brakowało. Czarku, spoczywaj w pokoju - czytamy w komunikacie EAPN Polska, czyli Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.