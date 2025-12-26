Chiny wzywają USA do zaprzestania zbrojenia Tajwanu
„Kwestia Tajwanu jest sednem interesów Chin i pierwszą czerwoną linią, której nie można przekroczyć w stosunkach chińsko-amerykańskich” – przekazało w oświadczeniu ministerstwo w Pekinie. „Wszelkie prowokacyjne działania, które naruszają granicę w kwestii Tajwanu, spotkają się z ostrą reakcją Chin” - dodano.
Resort wezwał też USA do zaprzestania „niebezpiecznych” wysiłków na rzecz zbrojenia wyspy.
Retorsje obejmują zamrożenie chińskich aktywów firm i osób z listy sankcyjnej oraz zakaz prowadzenia interesów z partnerami w Chinach. Ponadto osoby te nie będą mogły wjechać do ChRL.
Jak podał Reuters, wśród objętych sankcjami firm amerykańskich są: Northrop Grumman Systems Corporation i L3Harris Maritime Services, a także oddział Boeinga w St. Louis.
USA: największy w historii pakiet uzbrojenia dla Tajwanu
Władze w Pekinie ogłosiły sankcje kilka dni po ogłoszeniu przez USA sprzedaży Tajwanowi broni o wartości 11,1 mld dolarów. To największy w historii USA pakiet uzbrojenia przeznaczony dla wyspy.
Chiny postrzegają demokratycznie rządzony Tajwan jako część swojego terytorium, co Tajpej odrzuca i nie wykluczają użycia siły w celu jej przejęcia.
Stany Zjednoczone są prawnie zobowiązane do zapewnienia Tajwanowi środków do obrony, choć sprzedaż broni jest stałym źródłem napięć z Chinami - przypomniał Reuters.
