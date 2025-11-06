Trzynasta emerytura w 2025 roku – jaka była jej wysokość?

W roku 2025 wysokość tzw. trzynastej emerytury została ustalona na poziomie 1.878,91 zł brutto, co odpowiadało minimalnej emeryturze po waloryzacji marcowej. Kwota ta stanowi punkt wyjścia do wyliczenia świadczenia na kolejny rok. Warto podkreślić, że w 2026 roku zarówno emerytury podstawowe, jak i dodatkowe świadczenia (trzynastka) zostaną ponownie poddane waloryzacji.

Prognoza waloryzacji emerytur na marzec 2026 roku

Już w obecnej dacie możliwe jest dokonanie wiarygodnej prognozy dotyczącej wysokości waloryzacji emerytur w 2026 roku. Co roku świadczenia emerytalne podlegają waloryzacji, czyli procentowemu podwyższeniu, którego wskaźnik ustalany jest na podstawie danych makroekonomicznych, w szczególności publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Waloryzacja ma na celu ochronę realnej wartości świadczeń emerytalnych przed skutkami inflacji.

Mechanizm ustalania wskaźnika waloryzacji emerytur

Wskaźnik waloryzacji emerytur składa się z dwóch kluczowych komponentów:

Inflacja – średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Prezes GUS publikuje tę wartość do 31 stycznia roku następnego.

– średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Prezes GUS publikuje tę wartość do 31 stycznia roku następnego. Wzrost wynagrodzeń – do wskaźnika waloryzacji wlicza się co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Tak skonstruowany mechanizm sprawia, że emerytury rosną nie tylko w odpowiedzi na wzrost cen, ale również w ślad za wzrostem płac, co pozwala lepiej odzwierciedlić aktualną sytuację gospodarczą.

Analiza danych GUS – inflacja i wzrost wynagrodzeń w 2025 roku

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, średnioroczna inflacja za okres styczeń–październik 2025 roku wyniosła 3,9 %. Wskaźniki inflacji wykazywały tendencję spadkową – od 4,9% w pierwszym kwartale do 2,8% we wrześniu. Prognozy wskazują, że inflacja za cały 2025 rok wyniesie około 4%.

Ważne Szczegółowe dane miesięczne dotyczące inflacji w 2025 roku ogłoszone przez Prezesa GUS przedstawiają się następująco: styczeń: 4,9%

luty: 4,9%

marzec: 4,9%

kwiecień: 4,3%

maj: 4%

czerwiec: 4,1%

lipiec: 3,1%

sierpień: 2,9%

wrzesień: 2,9%

październik: 2,8% Średnia inflacja za ten okres wynosi 3,9% rok do roku.

Wzrost wynagrodzeń a waloryzacja świadczeń

Na podstawie danych GUS można stwierdzić, że nominalny wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 8%. Jednak realny wzrost płac, po uwzględnieniu inflacji, kształtuje się na poziomie około 4% (eksperci szacują, że dokładnie wyniesie 3,9%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 roku wyniosło 8.181,72 zł, natomiast w II kwartale 2025 roku – 8.748,63 zł.

Waloryzacja kwotowa a procentowa – decyzje rządu

Przepisy prawa przewidują możliwość zastosowania waloryzacji kwotowej, polegającej na podwyższeniu emerytur o określoną kwotę (np. minimum 250 zł). Jednakże, ze względu na trudną sytuację finansów publicznych, rząd nie zdecydował się na ten wariant. Waloryzacja w 2026 roku zostanie przeprowadzona według mechanizmu procentowego, z zachowaniem minimalnego udziału wzrostu wynagrodzeń (20%).

Prognozowana wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku

Wskaźnik waloryzacji emerytur na 2026 rok zostanie ustalony jako suma inflacji za 2025 rok (4%) oraz 20% realnego wzrostu wynagrodzeń (0,78%). Łącznie daje to wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,78%. Oznacza to, że trzynasta emerytura, która w 2025 roku wynosiła 1.878,91 zł, zostanie w marcu 2026 roku podwyższona do kwoty 1.968,72 zł brutto. Tyle właśnie powinna wynieść trzynasta emerytura w 2026 roku.

Ważne Jest to wartość prognozowana, która może ulec nieznacznym korektom w zależności od ostatecznych danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń za 2025 rok. Jednak istotnych odchyleń od tej prognozy nie należy się spodziewać.

Minimalna emerytura i trzynastka po waloryzacji – ile wyniosą w 2026 roku?

Po waloryzacji marcowej 2026 roku zarówno minimalna emerytura, jak i trzynasta emerytura będą wynosiły 1.968,72 zł brutto. Oznacza to wzrost o około 90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Czternasta emerytura w 2026 roku – też jest już znana

Czternasta emerytura, zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest równa trzynastej emeryturze. W związku z tym w 2026 roku jej wysokość również wyniesie 1.968,72 zł brutto (prognozowo).

Łączny wzrost trzynastki i czternastki w 2026 roku

Biorąc pod uwagę prognozowane kwoty trzynastej i czternastej emerytury, łączny wzrost tych świadczeń w 2026 roku wyniesie około 180 zł brutto. Nie jest to raczej oszałamiająca kwota, zapewne emeryci liczyli na więcej.

Ważne W 2026 roku emeryci mogą spodziewać się wzrostu zarówno minimalnej emerytury, jak i dodatkowych świadczeń (trzynastki i czternastki) do poziomu 1.968,72 zł brutto. Waloryzacja zostanie przeprowadzona według wskaźnika 4,78%, co stanowi odzwierciedlenie zarówno inflacji, jak i wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Warto śledzić ostateczne dane GUS, które mogą nieznacznie skorygować prognozowane kwoty.