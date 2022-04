Własność intelektualna jest własnością niematerialną, czasem nie jest traktowana na równi z prawem do własności rzeczy fizycznych. Z jakiegoś powodu, poprzez rozwój technologii, wmówiono nam, że własność do utworu różni się od własności do mieszkania, samochodu, czy innego dobra. Trudno nam zrozumieć, że za tworem niematerialnym stoi praca ludzka – mówi Jan Młotkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska.

Reklama Reklama 25 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska: „sPrawni w Internecie – jak budować #internetfairplay?”. Na konferencji wystąpili znamienici goście, profesjonaliści i eksperci branż kreatywnych, a została ona zorganizowana z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony" jest jeden z organizatorów konferencji - Jan Młotkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Co to jest własność intelektualna? – Własność intelektualna jest własnością niematerialną, stąd też różnie interpretowaną i czasem nie traktowaną na równi z prawem do własności rzeczy materialnych, fizycznych. Z jakiegoś powodu poprzez rozwój technologii wmówiono nam, że własność do utworu różni się od własności do mieszkania, samochodu, czy innego dobra. Ta własność nie jest materialna, dlatego też nie tak łatwo jest nam zrozumieć, że za tym tworem niematerialnym stoi praca ludzka – mówi Jan Młotkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska. – Wytwór i kreatywność związana z tworzeniem danego utworu stanowi byt i element własności osoby, która zbudowała dany utwór – dodaje Młotkowski. Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Z pierwszej strony". Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store! Jan Młotkowski – wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury oraz ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej. Szymon Glonek Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję