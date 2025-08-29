Dzięki współpracy z firmą Power Canvas koszulki cechuję najwyższa jakość, doskonałe właściwości oddychające oraz wyjątkowy projekt i zadruk full print. Wszystkie koszulki są dostępne na stronie producenta w cenie 99 zł.
https://powercanvas.pl/pl/51-festiwal-biegowy-5-7092025-piwniczna-zdroj
Wyjątkiem jest pamiątkowa koszulka dla uczestników Górskiego Koral Maratonu. Marka KORAL ufundowała 300 koszulek, które będą czekały na mecie dla uczestników.
Satysfakcja z ukończonego biegu może Wam towarzyszyć przez kolejne tygodnie startów i treningów.
Program festiwalu to prawdziwa gratka dla miłośników biegania w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Uczestnicy mogą wybierać spośród 20 różnorodnych konkurencji:
- biegi górskie – od krótkich, 11-kilometrowych tras po wymagający Bieg 7 Dolin 100 km, który testuje wytrzymałość nawet najbardziej doświadczonych biegaczy,
- biegi uliczne – w tym popularny Półmaraton 21 km, Sądecka Dycha 10 km oraz widowiskowy Bieg Nocny 7 km,
- Nordic Walking – dla tych, którzy wolą sportową rywalizację w rytmie chodzenia z kijkami,
biegi dziecięce (300 m i 600 m) oraz fun race – Bieg Przebierańców, które gwarantują świetną zabawę dla całych rodzin.
Beskid Sądecki – naturalna sceneria festiwalu
Trasy biegowe wiodą przez najpiękniejsze zakątki Beskidu Sądeckiego, oferując uczestnikom niezapomniane widoki na górskie doliny, lasy i malownicze polany. Biegi górskie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do obcowania z dziką przyrodą i podziwiania krajobrazów, które zapierają dech w piersiach.
Festiwal Lachów i Górali – podróż w głąb tradycji
Jedną z największych atrakcji towarzyszących festiwalowi będzie Festiwal Lachów i Górali, który przeniesie uczestników w świat bogatej kultury i folkloru regionu. W programie zaplanowano:
- żywiołowe pokazy tradycyjnych tańców i muzyki,
- występy lokalnych zespołów folklorystycznych,
- warsztaty rękodzieła, podczas których będzie można poznać sekrety tradycyjnego rzemiosła,
- stoiska z regionalnymi produktami, gdzie będzie można zakupić pamiątki prosto od twórców ludowych. To doskonała okazja, by zanurzyć się w autentycznej atmosferze Beskidu Sądeckiego i poznać jego dziedzictwo.
Festiwal Smaku – uczta dla podniebienia
Miłośnicy kulinarnych doznań również nie będą zawiedzeni. Festiwal Smaku to prawdziwa gratka dla smakoszy, oferująca:
- degustacje lokalnych przysmaków, takich jak oscypki, bundz, tradycyjne wędliny i chleb pieczony według starych receptur,
- stoiska z domowymi wypiekami i konfiturami.
Atrakcje dla całych rodzin
Festiwal to wydarzenie dla każdego – niezależnie od wieku czy poziomu aktywności fizycznej. W programie znalazły się także:
- Strefa Dzieci – miejsce pełne zabaw i gier sportowych dla najmłodszych,
- Strefa EXPO – targi sprzętu i akcesoriów biegowych, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie sportu.
Jak się zapisać?
Zapisy na festiwal trwają przez stronę:
www.festiwalbiegow.pl