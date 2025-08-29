Dzięki współpracy z firmą Power Canvas koszulki cechuję najwyższa jakość, doskonałe właściwości oddychające oraz wyjątkowy projekt i zadruk full print. Wszystkie koszulki są dostępne na stronie producenta w cenie 99 zł.

https://powercanvas.pl/pl/51-festiwal-biegowy-5-7092025-piwniczna-zdroj

/> />

Wyjątkiem jest pamiątkowa koszulka dla uczestników Górskiego Koral Maratonu. Marka KORAL ufundowała 300 koszulek, które będą czekały na mecie dla uczestników.

Satysfakcja z ukończonego biegu może Wam towarzyszyć przez kolejne tygodnie startów i treningów.

Program festiwalu to prawdziwa gratka dla miłośników biegania w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Uczestnicy mogą wybierać spośród 20 różnorodnych konkurencji:

biegi górskie – od krótkich, 11-kilometrowych tras po wymagający Bieg 7 Dolin 100 km , który testuje wytrzymałość nawet najbardziej doświadczonych biegaczy,

– od krótkich, 11-kilometrowych tras po wymagający , który testuje wytrzymałość nawet najbardziej doświadczonych biegaczy, biegi uliczne – w tym popularny Półmaraton 21 km , Sądecka Dycha 10 km oraz widowiskowy Bieg Nocny 7 km ,

– w tym popularny , oraz widowiskowy , Nordic Walking – dla tych, którzy wolą sportową rywalizację w rytmie chodzenia z kijkami,

biegi dziecięce (300 m i 600 m) oraz fun race – Bieg Przebierańców, które gwarantują świetną zabawę dla całych rodzin.

Beskid Sądecki – naturalna sceneria festiwalu

Trasy biegowe wiodą przez najpiękniejsze zakątki Beskidu Sądeckiego, oferując uczestnikom niezapomniane widoki na górskie doliny, lasy i malownicze polany. Biegi górskie to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazja do obcowania z dziką przyrodą i podziwiania krajobrazów, które zapierają dech w piersiach.

/> />

Festiwal Lachów i Górali – podróż w głąb tradycji

Jedną z największych atrakcji towarzyszących festiwalowi będzie Festiwal Lachów i Górali, który przeniesie uczestników w świat bogatej kultury i folkloru regionu. W programie zaplanowano:

żywiołowe pokazy tradycyjnych tańców i muzyki ,

, występy lokalnych zespołów folklorystycznych,

warsztaty rękodzieła, podczas których będzie można poznać sekrety tradycyjnego rzemiosła,

stoiska z regionalnymi produktami, gdzie będzie można zakupić pamiątki prosto od twórców ludowych. To doskonała okazja, by zanurzyć się w autentycznej atmosferze Beskidu Sądeckiego i poznać jego dziedzictwo.

/> />

Festiwal Smaku – uczta dla podniebienia

Miłośnicy kulinarnych doznań również nie będą zawiedzeni. Festiwal Smaku to prawdziwa gratka dla smakoszy, oferująca:

degustacje lokalnych przysmaków, takich jak oscypki, bundz, tradycyjne wędliny i chleb pieczony według starych receptur,

stoiska z domowymi wypiekami i konfiturami.

Atrakcje dla całych rodzin

Festiwal to wydarzenie dla każdego – niezależnie od wieku czy poziomu aktywności fizycznej. W programie znalazły się także:

Strefa Dzieci – miejsce pełne zabaw i gier sportowych dla najmłodszych,

– miejsce pełne zabaw i gier sportowych dla najmłodszych, Strefa EXPO – targi sprzętu i akcesoriów biegowych, gdzie będzie można zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie sportu.

Jak się zapisać?

Zapisy na festiwal trwają przez stronę:

www.festiwalbiegow.pl