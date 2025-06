Dialog zamiast dystansu

Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania zespołami międzypokoleniowymi, technologicznych transformacji w miejscu pracy oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i zrozumieniu.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak: Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze

- 11 czerwca serdecznie zapraszam do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na ogólnopolską konferencję „Forum Pracownika i Pracodawcy”, którą miałem przyjemność objąć honorowym patronatem, a organizowanej w ramach jubileuszowej, 15. edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” – mówi Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak: - Wydarzenie będzie stanowić przestrzeń prawdziwego dialogu między pokoleniami, między światem pracy a edukacji, między pracownikami i pracodawcami. W obliczu dynamicznych zmian technologicznych, transformacji pokoleniowej i nowego podejścia do pracy potrzebujemy rozmowy, która nie uniknie trudnych tematów. Porozmawiajmy o tym, co najważniejsze – o przyszłości rynku pracy, nowych technologiach, włączaniu grup wykluczonych, wypaleniu zawodowym i zmianie oczekiwań młodego pokolenia. Spotkajmy się w SGH, aby wspólnie budować bardziej zrównoważony, inkluzywny i nowoczesny rynek pracy. Do zobaczenia 11 czerwca, spotkajmy się koniecznie!

Nowe pokolenia – nowe wartości

Ważnym tematem konferencji będzie zmieniający się system wartości wśród młodszych pracowników. Pokolenia Y i Z coraz częściej stawiają na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, niekoniecznie utożsamiając sukces z wysokimi zarobkami. To wyzwanie dla firm, które muszą dopasować swoją ofertę i kulturę pracy do nowych oczekiwań.

– Tylko partnerska relacja między pracodawcami a pracownikami pozwoli pogodzić wyzwania cyfryzacji z potrzebą dobrostanu ludzi w pracy – podkreśla Przemysław Śmiałkowski, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, która organizuje konferencję. Zwraca uwagę, że już 70% firm wdraża rozwiązania oparte na AI, a dialog i zrozumienie stają się kluczowe dla wdrażania innowacji w sposób odpowiedzialny i ludzki. Forum ma być miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między wszystkimi interesariuszami rynku pracy.

Technologie w służbie ludzi

Podczas konferencji eksperci będą rozmawiać o wpływie automatyzacji i sztucznej inteligencji na zatrudnienie. W centrum uwagi znajdą się pytania o to, jak nowe technologie mogą wspierać rozwój firm i ograniczać bezrobocie, zamiast prowadzić do wykluczenia.

Poruszone zostaną również kwestie związane z deficytem kadrowym, aktywizacją osób z grup wykluczonych oraz koniecznością reformy edukacji, która powinna lepiej odpowiadać na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Program pełen inspiracji

W programie wydarzenia są przewidziane Inspirujące panele dyskusyjne, rozmowy one-on-one, spotkania z ekspertami, spotkanie z książką oraz networking

Otwarte spotkanie dla wszystkich

Konferencja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – od pracowników i przedstawicieli działów HR, po studentów, naukowców i osoby zainteresowane przyszłością pracy. Jej głównym celem jest stworzenie przestrzeni do współpracy, wymiany wiedzy i wspólnego szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące rynku pracy.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Termin: 11 czerwca 2025 r., godz. 10:00–16:00 (rejestracja od 9:30)

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Aula 7