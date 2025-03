Samorządowcy są twórcami nowatorskich pomysłów, nie tylko odbiorcami decyzji. Od władzy centralnej oczekujemy przede wszystkim partnerstwa i otwartości na problemy i potrzeby oraz wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej i ochrony przed zagrożeniami - mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

Jakie najważniejsze wnioski i przesłania płyną z tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Mikołajkach?

Tegoroczna edycja kongresu, pod hasłem „Globalne wyzwania – lokalne rozwiązania”, pokazała, że my, samorządowcy, nie jesteśmy tylko odbiorcami decyzji – jesteśmy twórcami konkretnych, nowatorskich pomysłów, które realnie wpływają na rozwój naszych regionów. Zgromadziliśmy ponad 2,7 tys. uczestników, w tym liczne delegacje zagraniczne, co dowodzi tego, jakie ważne są wymiana doświadczeń i wspólna praca z partnerami z innych krajów. Dla mnie najważniejsze przesłanie jest proste: lokalne inicjatywy mają moc przekraczania granic. Dzięki otwartości, wzajemnemu wsparciu i współpracy jesteśmy w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami – zarówno w sferze gospodarczej, jak i klimatycznej czy technologicznej. Wspólnie szukamy rozwiązań, dzielimy się dobrymi praktykami i budujemy partnerstwa, które przekładają się na długofalowe korzyści dla naszych społeczności.

Jakie są obecnie kluczowe oczekiwania samorządowców wobec władzy centralnej?

Obecnie samorządowcy oczekują od władzy centralnej przede wszystkim partnerstwa i otwartości na lokalne problemy i potrzeby. Kluczowe są także decyzje, które uwzględniają specyfikę regionów – zarówno tych rozwiniętych, jak i tych znajdujących się na obrzeżach naszej przestrzeni administracyjnej. Oczekujemy także wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej oraz ochrony przed zagrożeniami wynikającymi m.in. z cyberataków czy niestabilności międzynarodowej. Naszym celem jest to, aby władza centralna aktywnie reagowała na potrzeby regionów, umożliwiając samorządom skuteczne wdrażanie projektów oraz przeciwdziałanie negatywnym następstwom globalnych kryzysów.

Nawiązując do hasła przewodniego EKS, podczas kongresu zwrócił pan uwagę na bliskość granicy z Rosją. Jakie to rodzi wyzwania i jak można im sprostać?

Zmiany geopolityczne, wynikające m.in. z agresji Rosji na Ukrainę, wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, osłabiły też zainteresowanie inwestorów, co przekłada się na spadek ruchu turystycznego, szczególnie wśród zagranicznych gości. Choć krajowi turyści nadal odwiedzają nasze regiony, zauważamy, że obawy związane z bezpieczeństwem skutkują mniejszym zainteresowaniem ze strony turystów z zagranicy. Dlatego aktywnie działamy na forum europejskim, starając się uzyskać wsparcie dla regionów przygranicznych. Rozmowy z Komisją Europejską, które mają na celu poszukiwanie rozwiązań rekompensujących poniesione straty, pokazują, że nie pozostajemy bierni wobec tych wyzwań. Wierzymy, że dzięki rozwojowi infrastruktury, inwestycjom w nowoczesne systemy zabezpieczeń oraz projektom wspólnym z partnerami międzynarodowymi jesteśmy w stanie nie tylko zmniejszyć ryzyka, lecz także uczynić nasz region jeszcze bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów.

Podczas sesji plenarnej mówił pan również o kwestiach związanych z klimatem.

Kwestie klimatyczne stanowią dziś jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi każdy region. W mojej wypowiedzi podkreśliłem, że zmiany klimatu wymagają nie tylko działań na poziomie globalnym, lecz przede wszystkim lokalnych inicjatyw, które potrafią dostosować się do zmieniających się warunków. Nasz region, bogaty w walory przyrodnicze, stawia na zrównoważony rozwój, co oznacza inwestycje w odnawialne źródła energii, modernizację infrastruktury oraz efektywne zarządzanie odpadami. Kluczowym elementem jest również wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji technologicznych, które umożliwiają ograniczenie emisji i ochronę środowiska. Wierzę, że dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań oraz bliskiej współpracy z naukowcami i ekspertami jesteśmy w stanie stworzyć model rozwoju, który będzie przykładem dla innych regionów. Te działania mają wymiar nie tylko ekologiczny, lecz także gospodarczy – inwestycje w zielone technologie przekładają się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki.

W EKS wzięła udział delegacja Republiki Korei, czyli Korei Południowej. Rozwijacie współpracę z tym krajem. Jakie są plany?

Współpraca z Koreą Południową to jeden z filarów naszej strategii rozwoju międzynarodowego. Już dwa lata temu nawiązaliśmy kontakty między przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami z Warmii i Mazur a partnerami koreańskimi. Efektem tych działań są obecnie konkretne projekty – w 2023 r. podpisaliśmy list intencyjny oraz zawarliśmy partnerstwo z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a także rozpoczęliśmy przygotowania do dwóch misji gospodarczych, które umożliwią naszym firmom bliższe poznanie dynamicznego rynku koreańskiego. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój współpracy w branży spożywczej, w której Koreańczycy, znani z innowacyjnych rozwiązań, mogą wnieść nową jakość do produkcji żywności wysokiej jakości. Dodatkowo nasz region, dzięki swoim walorom przyrodniczym, staje się atrakcyjnym miejscem dla koncepcji workation – połączenia pracy z wypoczynkiem. Wierzymy, że intensyfikacja współpracy z Republiką Korei przyczyni się do transferu nowoczesnych technologii i wzrostu konkurencyjności naszych przedsiębiorstw, co w dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na całą gospodarkę regionu.

Jacek Pochłopień

