Ponad 140 wystawców z Polski, Estonii, Niemiec, Szwajcarii i Czech, największa w historii wydarzenia powierzchnia ekspozycji oraz najważniejsze dla branży tematy – tak w tym roku będą wyglądały Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Wydarzenie od pierwszej edycji współorganizowane jest przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

Niemal 2700 mkw powierzchni to absolutny hit wystawy. Ostatni zbliżony rezultat wydarzenie zanotowało w 2015, a i tak powierzchnia była wtedy o 100 mkw mniejsza od tegorocznej. 10 lat temu w targach wzięło udział 136 wystawców, w tym roku firm będzie o 7 więcej. Jak wynika z danych uzyskanych w roku 2015 rynek detaliczny podlegał wtedy sukcesywnym przemianom w kierunku rozwoju konkurencji. Rok 2025 w branży gazowniczej cały czas oscyluje wokół transformacji energetycznej. Jest to jeden z ważniejszych tematów, co najmniej na kilka dziesięcioleci. Niezwykle istotne jest zatem, aby cała infrastruktura gazownicza było nowoczesna, innowacyjna i dostosowana do rosnących potrzeb. Rozwiązania odpowiadające wyzwaniom branży będzie można zobaczyć podczas tegorocznych Targów EXPO-GAS. Rekord – to słowo całkowicie opisuje te targi.

Merytorycznie o gazie

Tradycją Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS odbywających się wiosną w Targach Kielce jest merytoryczne spotkanie aranżowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, czyli współorganizatora Targów. Konferencja pod hasłem „Technologie dla sektora gazowniczego na progu zmian” odbędzie się drugiego dnia Targów. Sesje tematyczne będą dotyczyć m.in. roli gazownictwa w zmieniającej się energetyce oraz budowy rynku biometanu. Będzie to doskonała okazja, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami, a także wspólnie zastanowić nad kierunkami rozwoju branży w obliczu dynamicznych zmian technologicznych. Z kolei trzeciego dnia Izba zaprasza na Warsztaty Techniczne zatytułowane „Wymagania techniczne transportu CO₂, biometanu i wodoru”. Uczestnicy dowiedzą się o kluczowych aspektach prawnych i technologicznych związanych z przesyłem nowych mediów energetycznych oraz poznają praktyczne rozwiązania umożliwiające bezpieczne i efektywne wdrożenie innowacyjnych projektów.

/> />

Informacje dla zwiedzających

Bezpłatna rejestracja zwiedzających trwa do 7 kwietnia 2025 r. do godz. 24:00. Po tym terminie możliwy będzie zakup biletu.

Ceny biletów:

normalny: 100 zł

bilety ulgowe - 20 zł/os. - dla grup zorganizowanych młodzieży szkolnej i studenckiej powyżej 15 osób, opiekun bezpłatnie (dotyczy grup młodzieży, które nie zarejestrowały się przed rozpoczęciem targów)

Rejestracja grup zorganizowanych (młodzież szkolna i studencka)

Kontakt: Katarzyna Wójcik, tel. + 41 365 13 19, 660 053 206, wojcik.katarzyna@targikielce.pl

Wstęp dla młodzieży szkolnej i studenckiej możliwy tylko w dniu 10.04.2025 (ostatni dzień targów).