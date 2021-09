W jednej z największych polskich konferencji skupiających się na tematach edukacyjnych wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju. Organizatorem inicjatywy jest Our Future Foundation, Fundacja skupiająca studentów i młodych absolwentów najlepszych polskich i zagranicznych uczelni. Była to druga edycja tego wydarzenia. W panelach dyskusyjnych zasiedli m.in. Robert Perkowski (PGNIG S.A.), Michał Sapota (HRE Investments), Marcin Eckert (PKO Bank Polski), Magdalena Kasiewicz (Microsoft), Wojciech Hann (BOŚ Bank), Tomasz Rega (KSC S.A.), Marcin Słomczyński (Harvard Club of Poland).

Głównym celem konferencji było wypracowanie skutecznych metod zachęcania młodych Polaków studiujących za granicą do powrotu do Polski. Co istotne w debatach wzięli także udział studenci, którzy mieli z pewnością świeże spojrzenie na omawiane tematy. Uczestnicy zauważyli, że główny problem stanowi dzisiaj mało atrakcyjny rynek pracy i brak programów pomagających studentom w powrocie do kraju.

“Dziś 50 tysięcy młodych, polskich studentów jest rozsianych po całym świecie. Od nas i od naszych zdecydowanych działań zależy, czy wrócą do kraju oraz zasilą naszą gospodarkę swoim doświadczeniem i umiejętnościami. To czego dziś potrzebujemy to spójna strategia walki z drenażem mózgów. Tylko dzięki współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych możemy uniknąć utraty tego pokolenia. Musimy pokazać im, że szansa na rozwój i dobra praca czekają na nich w Polsce”- powiedział Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Dyskutowano także na temat walki z wykluczeniem młodych talentów z mniejszych miejscowości w dostępie do najlepszych studiów w kraju i za granicą. Paneliści zauważyli, że wiele talentów nie ma szans na rozwój ze względu na niewystarczające środki.

“Wsparcie dla młodych, uzdolnionych osób jest bardzo ważne. Nie każdy wielki talent może pozwolić sobie na studiowanie za granicą. Dlaczego mieliby zostać pozbawieni tej możliwości? Dzisiaj to my musimy im pomóc”– mówi Michał Sapota, prezes HRE Investments (Opiekun Fundacji).

Our Future Foundation od kilku lat prowadzi program stypendialny, mający na celu wsparcie licealistów z mniejszych ośrodków w aplikacji na najbardziej prestiżowe zagraniczne uczelnie. Ponad 100 wychowanków Fundacji, studiuje za granicą na takich uniwersytetach jak Yale, Oxford czy LSE. Już w listopadzie tegoroczni stypendyści, a także wybrani uczniowie szkół średnich z całej Polski wezmą udział w organizowanych przez Fundację warsztatach Masterclass. Zajęcia skupią się m.in. na budowaniu przedsiębiorczości u młodych ludzi i zaszczepianiu w nich zdolności przywódczych.

