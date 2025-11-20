Celem EFB jest omówienie tematów, związanych z aktualnymi trendami w gospodarce i w życiu społecznym oraz sytuacją geopolityczną w Polsce i Europie. Od kilkunastu lat spotykamy się z tej okazji w różnych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Krynicy-Zdroju. Tegoroczne Europejskie Forum Biznesu odbędzie się 27 listopada w Międzyzdrojach pod hasłem Nowa era transformacji gospodarki. Człowiek, kompetencje, technologie.

Wydarzenie będzie okazją do rozmów w obszarach związanych m.in. z zastosowaniem sztucznej inteligencji w praktyce, cyberbezpieczeństwem oraz zarządzaniem i kompetencjami w erze cyfrowej, innowacjami na rzecz zdrowia, patriotyzmem gospodarczym, rolą nauki na rzecz rozwoju gospodarki i jej konkurencyjności, efektywnością wdrażanych innowacyjnych rozwiązań i standardów zarządzania, a także kondycją polskiego samorządu terytorialnego w jubileuszowym roku jego 35-lecia.

Podczas wydarzenia uhonorujemy Laureatów tegorocznych edycji programów: XIX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International i XVIII edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. To najbardziej prestiżowe i jedne z najdłużej, nieprzerwanie istniejące na rynku inicjatywy promujące jakość i społeczną odpowiedzialność w wielowymiarowym zakresie. Od lat obserwujemy zmiany zachodzące w firmach i instytucjach w tym zakresie i wspieramy podmioty, które w swojej strategii uwzględniają zagadnienia obejmujące najnowsze normy zarządzania jakością, bezpieczeństwem, informacją, zrównoważonym rozwojem, środowiskiem, czy etyką biznesu.

Podczas tegorocznego EFB 2025 wręczymy również statuetki Wybieram polskie 2025 w ramach ogólnopolskiej i ponadbranżowej kampanii, promującej polskie firmy i instytucje, które w codziennych działaniach nie zapominają o swojej narodowości, historii i tradycji, a poprzez zaangażowanie i dbałość o najwyższą jakość produktów i usług, realizowane inwestycje oraz wdrażane rozwiązania, wspierają rozwój rodzimej gospodarki. Propagujemy ideę patriotyzmu gospodarczego i korzyści, jakie niesie on ze sobą dla rodzimej gospodarki.

Wręczymy także statuetki Victory Biznesu 2025. To prestiżowy tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które cechuje duża dynamika rozwoju, ugruntowana pozycja na rynku, wysoka jakość oferowanych produktów i usług, zarządzanie na światowym poziomie, osiągnięcia pod względem zrealizowanych inwestycji oraz nowoczesnych rozwiązań i technologii. To również nagroda dla ludzi o wielkich pasjach i wybitnych umiejętnościach menedżerskich, dla których wykonywanie pracy jest misją w kreowaniu przedsiębiorczości i realizowaniu ambitnych założeń, przenoszących biznes w wielowymiarową przestrzeń.

