Zapraszamy do udziału w Kongresie Consumer Finance, który jest największym dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance, poświęconym bieżącym wyzwaniom i przyszłości rynku finansów konsumenckich.
1 grudnia kongres zainauguruje wystąpienie Daniela Mańkowskiego, Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a zakończy go debata liderów i liderek sektora consumer finance:
Jak wspierać ambicje i oczekiwania konsumentów rozwijając odpowiedzialnie biznes w gęstniejącym otoczeniu regulacyjnym i wszechobecnej niepewności?
W programie kongresu również:
- Obraz rynku consumer finance
- Mapa szans i zagrożeń na rynku consumer finance
- Fenomen consumer finance – kredyt konsumencki jako motor gospodarki
- Rynek pożyczkowy w przededniu CCD2
- Implementacja dyrektywy CCD2 i jej wpływ na modele biznesowe
- Consumer finance przyszłości – scenariusze transformacji sektora finansowego pod wpływem pokolenia Gen Z
- Technologie vs. proza życia
- Ochrona praw konsumenta a ryzyko systemowe
Kongres Consumer Finance to okazja do udziału w otwartych debatach, wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami, regulatorami i liderami sektora.
W tym roku w programie znajdą się wystąpienia i dyskusje poświęcone najważniejszym trendom i zmianom, które kształtują przyszłość rynku kredytu konsumenckiego.