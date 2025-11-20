Zapraszamy do udziału w Kongresie Consumer Finance, który jest największym dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance, poświęconym bieżącym wyzwaniom i przyszłości rynku finansów konsumenckich.

1 grudnia kongres zainauguruje wystąpienie Daniela Mańkowskiego, Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a zakończy go debata liderów i liderek sektora consumer finance:

Jak wspierać ambicje i oczekiwania konsumentów rozwijając odpowiedzialnie biznes w gęstniejącym otoczeniu regulacyjnym i wszechobecnej niepewności?

W programie kongresu również:

  • Obraz rynku consumer finance
  • Mapa szans i zagrożeń na rynku consumer finance
  • Fenomen consumer finance – kredyt konsumencki jako motor gospodarki
  • Rynek pożyczkowy w przededniu CCD2
  • Implementacja dyrektywy CCD2 i jej wpływ na modele biznesowe
  • Consumer finance przyszłości – scenariusze transformacji sektora finansowego pod wpływem pokolenia Gen Z
  • Technologie vs. proza życia
  • Ochrona praw konsumenta a ryzyko systemowe

Kongres Consumer Finance to okazja do udziału w otwartych debatach, wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami, regulatorami i liderami sektora.

Nowe wyzwania, nowe możliwości: najważniejsze debaty tegorocznego KBD
W tym roku w programie znajdą się wystąpienia i dyskusje poświęcone najważniejszym trendom i zmianom, które kształtują przyszłość rynku kredytu konsumenckiego.