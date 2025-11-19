Kongres Bankowości Detalicznej 2025
Kongres stanowi platformę merytorycznej debaty nt. najbardziej aktualnych wyzwań i dylematów bankowości detalicznej. Jest również miejscem inicjowania rekomendacji. Naszym celem jest racjonalizacja działań legislacyjnych i organizacyjnych służących bezpieczeństwu i rozwojowi sektora. Spotkajmy się, by wymienić idee, porozmawiajmy o przyszłości, trendach i możliwościach współpracy.
Kongres rozpocznie się dwoma wystąpieniami otwierającymi:
- Szymona Midery - Przewodniczącego Rady Programowej KBD; Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego,
- Marcina Mikołajczyka - Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
a zakończy debatą w gronie wiceprezesek i wiceprezesówbanków odpowiedzialnych za obszar bankowości detalicznej: Nowa era bankowości detalicznej: modele biznesowe i przewagi jutra.
W programie KBD również:
- Przewidywalność otoczenia systemowego jako warunek rozwoju sektora finansowego
- Modelowa umowa kredytu hipotecznego – pewność i przejrzystość jako fundament rozwoju rynku
- Jak bronić się i chronić klientów przed cyberzagrożeniem i nieautoryzowanymi płatnościami?
- Życie z AI. Jak sztuczna inteligencja zmienia banki i nas samych?
- Od oszczędności do inwestycji - jak uruchomić kapitał Polaków?
- Relacja bank–klient w dobie Agentic AI i agentic payments: jak technologia zmienia oblicze bankowości?
- Era nowego cyfrowego doradcy – skuteczne źródło informacji czy ryzyko dla klientów i banków?
- Konsument w cyfrowym świecie jutra – jak sektor finansowy odpowiada na nowe zagrożenia
Więcej informacji: https://www.efcongress.com/kbd/