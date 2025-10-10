Donald Tusk gościem EFNI 2025

Europejskie Forum Nowych Idei, organizowane przez Konfederację Lewiatan przy współpracy z miastem Sopot i BusinessEurope, to jedna z największych i najważniejszych konferencji biznesowych w tej części Europy. Od 15 do 17 października hotel Radisson Blu odwiedzą nie tylko czołowi krajowi politycy, ale także przedstawiciele administracji unijnej, świata nauki, kultury czy sportu.

W tym roku jednym z kluczowych tematów będą obronność i bezpieczeństwo – które, po raz pierwszy w historii EFNI, zostaną zgrupowane w dedykowanej ścieżce tematycznej zatytułowanej: „Bezpieczna Europa”.

- Udział Donalda Tuska w EFNI nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w tym roku skupiamy się na wyzwaniach związanych z odpornością Polski i Unii Europejskiej w obliczu rosnącego poczucia zagrożenia, rywalizacji mocarstw oraz kryzysu gospodarczego – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI.

Pozostałe ścieżki tematyczne będą poświęcone cyfryzacji, zielonej transformacji, zrównoważonemu rozwojowi, zdrowiu oraz miejscu Polski i Europy w wielobiegunowym świecie. Program EFNI wzbogacą także poranne wykłady uznanych akademików, jak prof. Magdalena Środa czy prof. Jerzy Hausner, spotkania z autorami książek, kameralne dyskusje w formacie EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

- Jesteśmy przekonani, że obecność premiera podkreśla strategiczne znaczenie EFNI jako platformy, gdzie państwo i biznes prowadzą dialog niezbędny do skutecznego przygotowania Polski na wyzwania geopolityczne, gospodarcze i społeczne nadchodzących lat. Administracja i biznes muszą działać ściśle razem, żeby wzmacniać bezpieczeństwo całego regionu – dodaje Bochniarz.

Współpraca różnych środowisk – biznesu, administracji, ale także choćby świata nauki czy kultury, jest kluczem do formułowania trafnych diagnoz dotyczących wyzwań, przed którymi stoi obecnie Polska, Europa i świat. Jest także niezbędna do wyciągania i wprowadzania w życie.

Europejskie Forum Nowych Idei

Sopot, Hotel Radisson Blu

15-17 października 2025

#CoBędzieJutro