Organizacje zainteresowane udziałem w konkursie mogą przesyłać swoje zgłoszenia od 1 do 30 września 2025 roku. Laureatów wyłoni niezależne jury, a lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas listopadowej konferencji Kod Innowacji.

Konkurs adresowany jest do firm, startupów oraz instytucji, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju, pokazując, jak globalne standardy GS1 mogą wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Można zgłaszać zarówno gotowe, już wdrożone rozwiązania, jak i innowacyjne pomysły znajdujące się jeszcze na etapie koncepcji. Podczas oceny brane będą pod uwagę m.in.: poziom innowacyjności, potencjalna skala wdrożenia, korzyści płynące z zastosowania rozwiązania oraz wykorzystanie standardów GS1.

Zwycięzców wyłoni niezależne jury, w skład którego wchodzą eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju: prof. dr hab. Bolesław Rok, dr Karolina Adamska-Woźniak, Małgorzata Greszta, Kamil Wyszkowski, dr inż. Agnieszka Sznyk i prof. dr hab. Joanna Kulczycka oraz Zarząd GS1 Polska – dr inż. Elżbieta Hałas i dr Marta Szymborska.

Oprócz nagrody głównej przyznana zostanie również nagroda publiczności, którą otrzyma projekt z największą liczbą głosów internautów.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 13 listopada 2025 roku podczas konferencji Kod Innowacji w hotelu Radisson Collection w Warszawie. W gronie dotychczasowych laureatów są m.in. takie firmy jak Allegro, Decathlon, Grupa Raben, Maspex oraz Żabka.

GOZ strategią przyszłości?

W obliczu wyzwań związanych z kosztami, regulacjami i rosnącymi oczekiwaniami rynku, firmy potrzebują nowych strategii rozwoju. Gospodarka o obiegu zamkniętym to dziś nie tylko odpowiedź na te wyzwania, ale też klucz do większej efektywności, innowacyjności i trwałej wartości marki.

„Chcemy inspirować przedsiębiorców do odważnych działań, pokazywać nowe możliwości i narzędzia, które realnie zmieniają rzeczywistość. Wierzymy, że razem możemy budować przyszłość opartą na innowacjach, odpowiedzialności i szacunku dla zasobów” – powiedziała dr Marta Szymborska, Członkini Zarządu, Co-CEO GS1 Polska.

Kod Innowacji to nie tylko konkurs, ale także forum wymiany doświadczeń, pomysłów i dobrych praktyk. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej – można dołączyć stacjonarnie lub online. Szczegóły wydarzenia, formularz zgłoszeniowy oraz agenda konferencji dostępne są na stronie: www.kodinnowacji.pl.

_______________________________________________________________

O GS1 Polska

GS1 Polska jest częścią międzynarodowej organizacji not-for-profit GS1, która od ponad 50 lat rozwija najpowszechniej stosowany system standardów na świecie. Najbardziej znanym standardem GS1 są kody kreskowe stosowane obecnie na całym świecie i skanowane 10 miliardów razy dziennie. BBC uznało je za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki.

Standardy opracowane przez GS1 umożliwiają firmom identyfikowanie, gromadzenie i udostępnianie informacji m.in. o produktach (GTIN), lokalizacjach (GLN), jednostkach logistycznych (SSCC) w całym łańcuchu dostaw. Wykorzystywane są m.in. w handlu, e-commerce, logistyce, budownictwie i ochronie zdrowia. Standardy GS1 pomagają organizacjom działać skuteczniej, bezpieczniej i w sposób bardziej zrównoważony.

GS1 posiada lokalne organizacje członkowskie w 118 krajach i skupia ponad 2 miliony Uczestników Systemu GS1, w tym ponad 47 tysięcy w Polsce.

GS1 Polska aktywnie edukuje rynek w zakresie transformacji cyfrowej, standardów GS1 i zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez Akademię Cyfryzacji GS1, która wspiera przedsiębiorstwa w zdobywaniu praktycznej wiedzy i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.