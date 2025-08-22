Pomysł, by 800 plus trafiało tylko do pracujących rodziców, zyskuje poparcie większości Polaków. Brzmi atrakcyjnie, ale w praktyce rodzi poważne problemy. To rozwiązanie byłoby kosztowne, niesprawiedliwe i trudne do realizacji. Eksperci wskazują, że lepiej wprowadzić inne korekty programu.

Propozycja ludowców, aby 800 plus wypłacać tylko pracującym rodzicom, brzmi nieźle, a w badaniach popiera ją ponad połowa Polaków. Gdy jednak rozłożymy ten pomysł na czynniki pierwsze, zaczynają się schody.

Wprowadzone w 2016 r. 500 plus było pierwszym w Polsce powszechnym programem wspierania rodzin, który nie wymagał spełnienia kryteriów dochodowych. Pomoc przy wychowaniu dziecka przestała być uzależniona od decyzji urzędników i tego, ile zarabiają rodzice. Oznaczało to zerwanie z podejściem, które traktowało świadczenia rodzinne jako formę polityki socjalnej. Był to przełom – zarówno w sferze aksjologii, jak i myślenia o pomocy państwa. Obywatele nabrali przekonania, że rząd pomaga im w wychowaniu potomstwa bez względu na ich sytuację materialną. Nie musieli się obawiać, że świadczenie będzie arbitralnie przyznawane i odbierane w zależności od zmieniających się progów dochodowych. Pary zyskały też gwarancję, że jeśli zdecydują się na dziecko, otrzymają długoterminowe wsparcie.

Tracisz pracę, ukarzemy twoje dziecko

Wprowadzenie dość enigmatycznego kryterium „pracy” zerwie tę umowę. Państwo może bowiem zawsze powiedzieć, że chodzi mu o „określony” rodzaj pracy – np. na etacie albo o taką, która przynosi odpowiedni dochód. Nic już nie będzie pewne. Wszystko stanie się płynne i uznaniowe.

Spójrzmy teraz na kwestię sprawiedliwości proponowanego rozwiązania. Weźmy przykład rodziny z trójką dzieci, w której mama pracuje w domu, a ojciec jest aktywny na rynku pracy. Świadomie używam tu określenia „pracuje w domu”, a nie – jak mówią niektórzy – „siedzi w domu z dziećmi”. Niech ktoś spróbuje „posiedzieć” z trojgiem dzieci, życzę mu powodzenia! Co się stanie z tą rodziną, gdy ojciec straci zatrudnienie np. w wyniku zwolnień grupowych? Czy powinna być ukarana utratą świadczeń w wysokości 2,4 tys. zł? To absurd. A teraz drugi przykład. Mama samotnie wychowuje troje dzieci, dostaje alimenty i jakoś wiąże koniec z końcem. Czy skoro nie pracuje, to jej też mamy zabrać 800 plus? Ktoś powie: nie, bo jest samotna. Tylko czy to sprawiedliwe wobec małżeństw? Czy nie ma ryzyka, że ludzie zaczną unikać związków? To w końcu w małżeństwach rodzi się najwięcej dzieci i najlepiej się je wychowuje.

Kolejny aspekt to konieczność zbudowania gigantycznego systemu śledzenia sytuacji zawodowej beneficjentów programu. Uzależnienie świadczenia od pracy oznacza tysiące decyzji administracyjnych o odebraniu lub przywróceniu wsparcia. To koszmarnie drogie i nieefektywne. Oszczędności z „nierobów” mogą się okazać mniejsze niż koszt aparatu kontroli. Zwłaszcza że wśród osób wieku 25–54 lata wskaźniki zatrudnienia są wysokie – pracuje ponad 91 proc. mężczyzn i ponad 82 proc. kobiet. Daje to nam odpowiednio 4. i 12. miejsce wśród 27 krajów Unii Europejskiej. Oczywiście nie można dopuścić, aby 800 plus było marnotrawione przez nieodpowiedzialnych, niepracujących rodziców. W takiej sytuacji przepisy dają gminie prawo do interwencji, łącznie z odebraniem pomocy. Łatwo rzucić propozycję „zabierzmy leniom 800 plus”. Trudniej wprowadzić ją w życie tak, aby nie skompromitować całego programu.

Co dało nam 500 plus

W przyszłym roku program 500 plus skończy 10 lat. Warto więc się zastanowić, czy jest dobrze skalibrowany i spełnia swoją rolę, a także czy nie powinniśmy rozpocząć debaty o zmianach. Podsumuję swoją opinię w trzech punktach. Po pierwsze, decyzja o wprowadzeniu 500 plus była uzasadniona i należy program kontynuować. Po drugie, wsparcie realizuje swoje zadania (redukcja ubóstwa dzieci, inwestycja w kapitał ludzki w rodzinach i wzrost wskaźnika dzietności), choć można się starać o lepsze rezultaty i racjonalniej wydawać pieniądze. Po trzecie, należy rozważyć korekty.

Start programu 500 plus miał być silnym sygnałem dla obywateli, zwłaszcza młodych ludzi, że po latach wyrzeczeń w okresie transformacji państwo zwraca się w ich stronę, zapewniając realną pomoc. Chodziło też o poprawę „konkurencyjności” Polski w tzw. rachunku emigracyjnym, tj. o to, by młode osoby wiedziały, że na wsparcie w wychowaniu dziecka mogą liczyć nie tylko w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Niemczech.

Program przewidujący kryterium dochodowe na pierwsze dziecko i odcięcie od świadczenia zamożniejszych rodziców, był dobrze skalibrowany. Zachęcał do posiadania drugiego dziecka i pomagał gorzej sytuowanym rodzicom z jednym dzieckiem. Ponadto odpowiadał na obawy wielu par – badania wskazywały, że podstawową barierą w decyzji o powiększeniu rodziny jest brak poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. Uzależnienie świadczenia od pracy spowodowałoby, że ludzie przestaliby wierzyć w trwałość prorodzinnych rozwiązań.

Przyjrzymy się teraz efektom programu. Skrajne ubóstwo dzieci, największy powód do wstydu III RP, zmalało o ponad połowę – z 10,3 proc. w 2014 r. do 4,5 proc. w 2019 r. Rodziny zainwestowały w edukację, opiekę zdrowotną czy wakacje. Wskaźnik dzietności wzrósł o ponad 12 proc. Nawet niespecjalnie przychylny programowi rząd koalicji 15 października ocenił: „w ciągu 25 lat (1997–2002) wartość współczynnika dzietności kształtowała się na poziomie 1,2-1,3, jedynie w trzech latach (2017-2019) przekraczając 1,4”. Potem nadeszła pandemia, wojna, inflacja, kryzys energetyczny... Efektem było osłabienie poczucia bezpieczeństwa Polaków. Trudno, by w tak trudnym czasie rodziło się dużo dzieci.

W programie 500 plus wprowadzono dotąd dwie duże zmiany. W 2019 r. zniesiono kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Spowodowało to podwojenie kosztów – z ponad 20 mld zł do ponad 40 mld zł rocznie. Z kolei w 2024 r. podwyższono świadczenie do 800 zł. W konsekwencji łączne koszty dla budżetu wzrosły do ponad 60 mld zł.

Czy pierwotne założenia programu są dziś lepiej realizowane? Jest sporo wątpliwości. Według Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA) na zniesieniu kryterium dochodowego na pierwsze dziecko bardziej skorzystały osoby lepiej sytuowane. Eksperci wskazują, że niezamożne rodziny zyskały przeciętnie tylko 15,80 zł, a osoby o wyższych dochodach – 167–177 zł miesięcznie. Trend ten umocniła podwyżka do 800 zł.

Czas na korekty

Dlatego powinniśmy w uzgodnieniu z ekspertami i partnerami społecznymi pomyśleć o korektach. Pakiet zmian mógłby się składać z czterech głównych propozycji:

1. Przywrócenie zwaloryzowanego kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Byłby to powrót do zachęty demograficznej. Zmiana nie wykluczyłaby z pomocy mniej zamożnych osób ani nawet klasy średniej, lecz tylko najlepiej sytuowane rodziny. Pozwoliłaby też zaoszczędzić ok. 20 mld zł.

2. Przesunięcie zaoszczędzonych pieniędzy na inne rozwiązania z obszaru polityki rodzinnej. Chodzi o to, aby kontynuować wspieranie rodzin w sposób, który lepiej odpowiada na ich potrzeby.

3. Wprowadzenie progresji. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice nadal otrzymywaliby po 800 zł, na trzecie – ok. 1,2 tys. zł, a na czwarte i kolejne – ok. 1,5 tys. zł. Spowodowałoby to dalsze zmniejszanie skali ubóstwa, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych. Byłoby też wyraźnym sygnałem, że państwo docenia trud rodziców decydujących się na większą liczbę dzieci.

4. Wprowadzenie bonu mieszkaniowego. Mamy jeden z najwyższych tzw. wskaźników gniazdowania w UE. Ponad połowa Polaków w wieku 18–34 lata mieszka z rodzicami – często dlatego, że nie stać ich na własny kąt. Bon można by przeznaczyć na wkład własny, wynajem, remont lub rozbudowę zajmowanego domu. Wysokość wsparcia byłaby równa pięciu średnim krajowym (ok. 40 tys. zł) przy zawarciu związku małżeńskiego lub urodzeniu pierwszego dziecka, ośmiu (ok. 64 tys. zł) przy urodzeniu drugiego dziecka i 12 (ok. 100 tys. zł) przy trzecim i kolejnych dzieciach. Bon mógłby zostać sfinansowany oszczędnościami w programie 800 plus.

Zacznijmy o tym spokojnie rozmawiać. Sytuacja na rynku pracy i dochody rodzin się zmieniają. Nie ma zatem powodu, by betonować programy społeczne. Na 800 plus przeznaczamy 1,5 proc. naszego PKB. Powinniśmy zadbać, by wydatki te przynosiły dobre efekty. ©Ⓟ

W tekście wykorzystałem pomysły zawarte w napisanej wspólnie z Michałem Kotem książce „Jak uniknąć demograficznej katastrofy”, która ukaże się w Wydawnictwie Prześwity 12 września br.