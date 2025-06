Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko, które nie skończyło 18 lat. Z początkiem czerwca rozpoczyna się nowy roczny okres świadczeniowy 800+, który potrwa do 31 maja 2026 r.

Nowy okres 800 plus. Co trzeba zrobić?

Wniosek o przyznanie świadczenia powinni złożyć rodzice, opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą. Jeżeli rodzic złoży wniosek do 30 czerwca 2025 r. – ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r.

Natomiast jeśli wniosek zostanie poprawnie złożony po 30 czerwca 2025 r. – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek. Oznacza to, że jeśli rodzice, czy opiekunowie spóźnią się z wnioskiem na nowy okres, to nie otrzymają już wyrównania. Pierwsze świadczenia, w czerwcu otrzymają osoby, które złożyły wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia.

ZUS przyjmuje tylko elektroniczne wnioski, a świadczenia wypłaca bezgotówkowo – na rachunki bankowe świadczeniobiorców. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej i bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS.

Zmiany dla obywateli Ukrainy

Wraz z nowym okresem świadczeniowym nastąpiły zmiany, wynikające m.in. z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, która weszła w życie 1 września 2024 r.

Dotychczas świadczenie wypłacane było rodzicom z Ukrainy na dzieci pod warunkiem przebywania w Polsce. Nowe przepisy dodatkowo uzależniają przyznawanie świadczenia 800+ na dzieci obywateli Ukrainy od obowiązku edukacji w polskiej szkole. Oznacza to, że aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie dziecko będzie musiało uczęszczać do polskiej szkoły, której zakres edukacji obejmuje: roczne przygotowanie przedszkolne w zerówce, obowiązek szkolny w szkole podstawowej i obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych.

Od tej zasady wprowadzono jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie będą objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online. Zmiany nie dotkną również dzieci w wieku, w którym obowiązek szkolny ich nie dotyczy, albo obowiązek ten został im odroczony.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia, ZUS na podstawie danych udzielonych we wniosku będzie weryfikował w Systemie Informacji Oświatowej, czy dziecko spełnia wymóg obowiązku edukacji.

ZUS służy pomocą

W przypadku pytań lub jakichkolwiek trudności z obsługą platform elektronicznych, można skorzystać z infolinii ZUS (22) 560 16 00 lub z pomocy doradców w placówkach terenowych.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka i opieką nad nim oraz poprawa warunków bytowych najmłodszych obywateli. Świadczenie przyznaje się niezależnie od dochodu rodziny, jest ono wolne od egzekucji komorniczej i nie podlega opodatkowaniu.(PAP)

