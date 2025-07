Badanie Francesca de Cunzo, Aurelia Patellego, Angeliki Sbardelli oraz Andrei Tacchelli dotyczy patentów związanych z metalami strategicznymi w trakcie całego łańcucha produkcyjnego. Chodzi o wydobycie i rafinację – prawa związane z tym etapem to 5 proc. ogółu. Potem jest ich komercyjne zastosowanie – w ogniwach, laserach, wyświetlaczach czy procesorach itd. Na ten fragment łańcucha przypada miażdżąca większość, bo ok. 90 proc. patentów. Nie można także zapominać o końcowej fazie życia surowców – recyklingu i utylizacji; to pozostałe 5 proc. patentów.

W badaniu ekonomistów szło przede wszystkim o geografię. Nie chodziło im jednak o wskazanie, kto posiada zasoby pierwiastków strategicznych, gdyż to wiadomo (Demokratyczna Republika Konga, Chiny, Afganistan, Australia, Chile), lecz o wskazanie na jakie rejony świata przypada własność know how związanego z obróbką tychże pierwiastków. Jeżeli pójść tropem zaproponowanym przez Włochów, dostajemy inny nieco obrazek. W tej optyce liczy się bowiem nie tyle, kto na nich siedzi, tylko – kto dominuje w procesie ich przetwarzania na potrzeby współczesnych gospodarek.